وسيكون الموسم الجديد هو الموسم الثالث المتأثر ولو بشكل جزئي بالوباء. وكشفت بعض الفرق أن قوائمها محصنة بنسبة مائة في المائة، فيما أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أنه تبقى نحو عشرة في المائة من اللاعبين لا يزالوا غير ملقحين.

وكانت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة قد فرضت على الحكام وكل من يقترب من اللاعبين أخذ اللقاح إلا أنها لم تفرض ذلك بشكل رسمي على اللاعبين بسبب رفض البعض منهم.

ويعد برادلي بيل لاعب واشنطن ويزاردز وكايري إيرفينغ لاعب بروكلين نتس من أشهر المعارضين للقاح لأسباب مختلفة ما قد يؤثر على موسمهم في دوري السلة الذي يشهد توتراً متصاعداً بهذا الخصوص.

