مدرب سيفنتي سيكسرز لا يعدّ انتصاراته من قبل beIN SPORTS November 8, 2021 09:44 1:14 دقيقة قال مدرب سيفنتي سيكسرز دوك ريفرز، إنه لا يقوم بِعَدّ انتصاراته، فيما أكد لاعبه جويل إمبيد أن التفاهم بين اللاعبين في أعلى مستوياته. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين دوك ريفرز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة مدرب سيفنتي سيكسرز لا يعدّ انتصاراته 0:31 دقيقة بورتو يحافظ على صدارة الدوري البرتغالي 1:06 دقيقة أرتيتا: "لم نستغل سقوط أحد اللاعبين قبل التسجيل" 2:33 دقيقة إشبيلية يهزم بيتيس ويطارد سوسييداد 5:07 دقيقة رين يحقق فوزاً كبيراً على ليون 0:36 دقيقة ديربي الغضب يسفر عن التعادل بين ميلان وإنتر 0:31 دقيقة ريال سوسييداد يواصل التألق في الـ"ليغا" 0:48 دقيقة بانيايا بطلاً لجائزة ألغارفي 0:34 دقيقة العطية يفوز بالمرحلة الأولى من رالي أبوظبي 4:25 دقيقة المطارق اللندنية تثبّت ليفربول بالثلاثة