

وإلى جانب نقاطه، سجّل دونتشيتش 14 متابعة و13 تمريرة حاسمة في عاشر "تريبل دابل" له هذا الموسم.

ومع تسجيله ثلاثية مع بقاء ست ثوانٍ في الوقت الأصلي، وهي السلة الوحيدة له في الربع الرابع، فرض السلوفيني تعادلاً 101-101، ليلجأ الفريقان إلى التمديد عندما فشل تروي براون في التسجيل مع نهاية الوقت.

وأعاد دونتشيتش السيناريو نفسه تقريباً في التمديد الأول بتسديدة مطابقة تقريباً ليدرك التعادل 108-108 مع تبقي 47.8 ثانية. ومع فشل ليبرون جيمس من جهة ليكرز وتيم هاردواي جونيور من جهة دالاس في التسجيل، ذهب الفريقان إلى تمديد ثان.

وقال دونتشيتش بعد الفوز "وقتان إضافيان، دقائق كثيرة، كان علينا الحفاظ على التركيز. كانت الطاقة متراجعة قليلاً بعد الفترتين الإضافيتين، لكننا نجحنا في ذلك".

وسجّل كريستيان وود 24 نقطة وهاردواي 22، كما أحرز سبنسر دينويدي ست من نقاطه الـ17 في الوقت الإضافي الثاني لدالاس.

وقاد راسل ويستبروك مسجّلي فريق ليكرز برصيد 28 نقطة بعد دخوله بديلاً. أما جيمس الذي عاد إلى اللعب بعدما غاب عن المباراة السابقة لإصابة في الكاحل، فسجّل 24 نقطة مع 16 متابعة، لكن ذلك لم يمنع خسارة ثانية توالياً لليكرز.



بوسطن يعزز صدارته



عزز سلتيكس صدارته في ترتيب المنطقة الشرقية، بالفوز على ملاحقه بروكلين نتس 109-98، مسجلاً فوزه الحادي والثلاثين هذا الموسم.

وعانى نجم سلتيكس جايسون تاتوم من ليلة صعبة في التسديدات في طريقه إلى إحراز 20 نقطة و11 متابعة.

وأضاف ماركوس سمارت ومالكولم بروغدون 16 نقطة لكل منهما مع سلتيكس الذي علم قبل وقت قصير من المباراة أن لاعبه جايلن براون سيغيب عن الملاعب بسبب إجهاد في العضلة المقربة اليمنى.

في المقابل، كان نتس يلعب أول مباراة له منذ أن خرج نجمه كيفن دورانت مصاباً من الفوز على ميامي هيت بسبب التواء في أربطة الركبة اليمنى والذي من المتوقع أن يبعده عن الملاعب لأسابيع.

وتعامل بروكلين الذي سجّل له كايري إرفينغ 24 نقطة، بشكل مثير للإعجاب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من المباراة، وخاض معركة شدّ حبال للتفوّق بالنتيجة بما يصل إلى تسع نقاط في الشوط الأول وبنحو خمس نقاط في الربع الثالث، قبل أن يمسك بوسطن بزمام الأمور.

ذلك أن سلتيكس أحرز 10 من 25 تسديدة في الربع الرابع وأغلق منطقته دفاعياً متقدماً بفارق 16 نقطة.

وقال سمارت "خرجنا وركضنا، من الصعب إيقاف ذلك. تمكنا من العودة بالانتقال الدفاعي وتعزيزه".

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لسلتيكس وعزز به تفوقه على نتس ثاني الترتيب بفارق ثلاث مباريات.

وفي بورتلاند، سجل دونوفان ميتشل لاعب كليفلاند 26 نقطة ليقود كافالييرز إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 119-113، رغم تسجيل داميان ليلارد 50 نقطة للفريق الخاسر.

وبالتالي، عزز كافاليبرز قبضته على المركز الرابع في المنطقة الشرقية، متقدماً بفارق مباراة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي خسر على أرضه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 133-114.

وفي مباراتين أخريين، فاز ميامي هيت على ميلووكي باكس 108-102، فيما سقط تشارلوت هورنتس أمام تورونتو رابتورز 114-124.