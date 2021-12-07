في ولاية ويسكونسن، احتفل أنتيتوكونمبو بعيد ميلاده السابع والعشرين مسجلا نفس العدد من النقاط وساهم إلى جانب جرو هوليداي وكريس ميدلتون في مقاومة العودة القوية لكليفلاند مطلع الربع الأخير ليحقق باكس انتصاره السادس عشر في المركز الثالث للمنطقة الشرقية.