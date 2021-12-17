وعلى ملعب "باركليز سنتر"، أحرز دورانت هدّاف الدوري 34 نقطة، مع 11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، وكان نجم اللحظات الأخيرة من اللقاء حيث سجّل أربع نقاط في هجمة واحدة بعد احرازه ثلاثية مع خطأ، وذلك قبل دقيقة و46 ثانية من نهاية المباراة، فيما كانت النتيجة متعادلة.

وافتقد نتس لخدمات سبعة لاعبين بسبب الفيروس، فخاض المباراة بتسعة لاعبين فحسب، وذلك أمام جمهور كبير بلغ 17000 مشجّع.

وحقّق بروكلين فوزه الثاني توالياً من دون نجومه جيمس هاردن، لاماركوس ألدريج ودياندري بيمبري، بالإضافة إلى البدلاء بروس براون، بول ميلساب، جيفون كارتر وجيمس جونسون.

أضاف إلى دورانت أيضاً، بليك غريفين ونيك كلاكستون 17 نقطة لكل منهما، بينما سجّل الأسترالي باتريك مايلز 14 نقطة، ليحصد نتس فوزه الرابع تواليًا.

وكان سبق أن خاض نتس المباراة السابقة أمام تورونتو رابتورز بثمانية لاعبين.

ومن جانب سيكسرز، أحرز إمبيد 32 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، إلا انّ فريقه تلقى الخسارة الثالثة تواليًا. أضاف اليه سيث كوري 29 نقطة.

وفي فينيكس، واصل صنز عروضه القوية وتخطى واشنطن ويزاردز بنتيجة 118-98.

أنهى جافايل ماكغي اللقاء بـ 17 نقطة مع 8 متابعات، وأضاف اليه دياندري أيتون 15 نقطة و10 متابعات، وصانع الالعاب المخضرم كريس بول 12 نقطة وست تمريرات حاسمة ليحقّق صنز فوزه الـ 22 في آخر 24 مباراة.

كما تعادل صنز مع غولدن ستيت ووريرز في صدارة المنطقة الغربية بـ 23 انتصاراً و5 هزائم.

في المقابل، سجّل برادلي بيل 26 نقطة لواشنطن الذي تعرّض لخسارته الرابعة على التوالي.

وفي إنديانابوليس، أحرز كاريس ليفيرت 31 نقطة ليقود إنديانا بايسرز الى الفوز على ديترويت بيستونز المتعثر بنتيجة 122-113.