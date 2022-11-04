جاء ذلك بعد أن أعلن نادي بروكلين إيقاف اللاعب لما يقل عن خمس مباريات على إثر تطور قصته منذ نشره لفيلم وثائقي صُنف بمعاداته للسامية لتنطلق حملة تحريضية ضد اللاعب أدت إلى استدعائه من قبل ناديه وإيقافه لخمس مباريات على الأقل وكذلك استدعائه من قبل رئيس الرابطة آدم سيلفر، قبل أن ينشر اللاعب بياناً عبر إنستاغرام يؤكد فيه أنه لا يـتبنى فكر الفيلم متوجهاً بالاعتذار إلى أي شخص آذاه عن غير قصد بنشره للوثائقي الذي أثار هذا الجدل الواسع.

