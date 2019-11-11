وقدم تورونتو رابتورز مستوى جيداً يليق بسمعة بطل الموسم الماضي رغم غياب نجومه كايل لاوري والإسباني سيرج إيباكا المصابين وكواهي لينارد المنتقل إلى لوس أنجليس كليبرز، وحقق فوزاً مستحقاً أوقف به سلسلة سبع انتصارات متتالية للوس أنجليس ليكرز.

ولم تكن الثلاثية المزدوجة ("تريبل دابل") للملك ليبرون جيمس صاحب 13 نقطة و15 تمريرة حاسمة و13 متابعة والنقاط الـ27 والمتابعات الثماني لأنطوني ديفيس، كافية لتجنيب فريقهما خسارته الثانية في تسع مباريات هذا الموسم بعد الأولى أمام جاره كليبرز في مباراته الأولى في الدوري، والأولى على أرضه.

وضرب تورونتو رابتورز بقوة في الربعين الأخيرين حيث سجل 61 نقطة مقابل 44 لأصحاب الأرض (26-18 في الربع الثالث و35-26 في الربع الأخير)، ليحقق فوزه العاشر على التوالي على حساب ليكرز.

وتألق الكاميروني باسكال سياكام في صفوف حامل اللقب الذي حقق فوزه السابع في تسع مباريات، بتسجيله 24 نقطة مع ثلاث صدات بينها واحدة على جيمس، وأضاف فريد فانفليت ثنائية مزدوجة "دابل دابل" بتسجيله 23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، والبديل الكندي كريس بوشيه 15 نقطة.

ووجه تورونتو رابتورز رسالة إلى الفرق الساعية لخلافته في لقب الدوري في مقدمتها كلييبرز ونجمه السابق لينارد حيث سيحل ضيفاً عليهما الإثنين.

وقال جيمس "لقد أتيحت لنا فرص جيدة للفوز بالمباراة لكنهم قلبوا الطاولة في الربع الأخير".

وأضاف "لا يهم أن تشكيلتهم منقوصة. لا يزال لديهم لاعبين يملكون خبرة البطولة".

ويحاول سياكام مساعدة مشجعي رابتورز في نسيان خسارة لينارد، أفضل لاعب في الأدوار النهائية الموسم الماضي، وداني غرين المنتقل إلى صفوف ليكرز.

ولم يسجل غرين أي نقطة في سلة فريقه السابق واكتفى بثلاث متابعات وتمريرتين حاسمتين في 27 دقيقة.

وكسب ليكرز الربع الأول بصعوبة 30-29، والثاني بفارق سبع نقاط (30-23)، لكن الضيوف ردوا بقوة في الربعين الأخيرين.

وعلق فانفليت على فوز تورونتو قائلاً "حصلنا على الكثير من اللاعبين الأقوياء"، مضيفاً "لقد حصل لاعبونا على الكثير من الشجاعة وأولئك الذين لعبوا الليلة كانوا مطالبين بإثبات جدارتهم بالدفاع عن ألوان الفريق في غياب المصابين".

"دابل دابل" لأنتيتوكونمبو

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، فريقه ميلووكي باكس إلى فوزه السابع هذا الموسم بتسجيله 35 نقطة في سلة مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة التي حسمها ثالث المنطقة الشرقية في صالحه 121-119.

وحقق أنتيتوكونمبو دابل دابل مع 16 متابعة، وأضاف إريك بليدسوي 25 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، فيما كان البديل الألماني دينيس شرودر أفضل مسجل في صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر بتسجيله 25 نقطة.

وعزز ميلووكي صدارته للمنطقة الشرقية أمام تورونتو رابتورز الذي لعب مباراة أقل.

وانتزع دنفر ناغتس فوزاً ثميناً من مضيفه مينيسوتا تمبروولفز عندما تغلب عليه 100-98 بعد التمديد.

وفرض كارل أنطوني ديفيس نفسه نجماً في صففو فريقه مينيسوتا والمباراة بتسجيله 25 نقطة بينها سلة التعادل في نهاية الوقت الأصلي، مع 16 متابعة وست تمريرات حاسمة، فيما تألق الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناغتس بتسجيله 20 نقطة بينها سلة الفوز قبل 2.4 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، وذلك بعد يومين من تسجيله سلة الفوز قبل 2.2 ثانية من نهاية المباراة ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وعلق مهاجم دنفر بول ميلساب صاحب 14 نقطة و10 متابعات، على تألق يوكتيش قائلاً "في هذه المرحلة، يمكنك الاكتفاء بالجلوس ومشاهدته. أنا أؤمن بالرميات التي يحققها، وفي هذه المواقف علينا فقط أن نمرر له الكرة كي يسكنها السلة".

وتساوى ناغتس مع ليكرز في صدارة المنطقة الغربية (7 انتصارات وخسارتان).

واستعاد فيلادلفيا توازنه بفوزه على تشارلوت هورنتس 114-106 بفضل الكاميروني جويل إمبيد صاحب 18 نقطة و9 متابعات، والبديل التركي فرقان قرقماز صاحب 17 نقطة، مع 9 متابعات للأول.

وحقق فيلادلفيا فوزه السادس في تسع مباريات هذا الموسم وأوقف سلسلة ثلاث هزائم متتالية.

وفي باقي المباريات، احتاج بورتلاند ترايل بلايزرز إلى التمديد للفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 124-113 بفضل 30 نقطة لداميان ليلارد، وأكرم فينيكس صنز وفادة ضيفه بروكلين نتس بالفوز عليه 138-112 بفضل 27 نقطة و9 تمريرات حاسمة لديفاين بوكر، فيما خسر نيويورك نيكس أمام كليفلاند كافالييرز 87-108 في مباراة تألق فيها نجم الأخير كولين سيكستون بتسجيله 31 نقطة، وأورلاندو ماجيك أمام انديانا بايسرز 102-109.