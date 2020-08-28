وقال بيان مشترك صادر عن الطرفين: "لقد أجرينا محادثات صريحة، شغوفة وفعالة الخميس مع اللاعبين، المدربين ومالكي الاندية في ما يتعلق بالمرحلة التالية من اجل تعميق جهودنا وحركاتنا من اجل عدالة اجتماعية ومساواة بين البشر"..

وأضاف "وافقت جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع على معاودة مباريات البلاي أوف السبت 29 آب/اغسطس".

محاربة التمييز

ونقلت صحيفة "ذي اتلتيك" نقلا عن اللاعبين بأنهم وضعوا خطة عمل من أجل مضاعفة الجهود لمحاربة التمييز وحث مالكي الاندية على القيام بالفعل وليس رد الفعل".

وستقوم رابطة الأندية واللاعبين بالقيام مباشرة بـ"خلق ائتلاف للعدالة الاجتماعية تركز جهودها على تحسين الوصول إلى عملية التصويت والمطالبة بإجراء اصلاحات في قطاعي الشرطة والعدالة الجنائية".

.وكانت الأندية عاودت تمارينها اليوم الجمعة في "فقاعة" أورلاندو.

وأصدرت الرابطة بيانا برنامج التدريبات لجميع الفرق المتواجدة في مجمّع "ديزني وورلد" في أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث ستغيب المباريات الجمعة لليوم الثالث على التوالي.

وكانت الشرارة الأولى لها التحرك بإعلان ميلووكي باكس مقاطعة مباراته في الدور الأول من "بلاي أوف" ضد أورلاندو ماجيك الاربعاء بسبب إطلاق النار، مما أجبر رابطة الدوري على تأجيل المباراتين الأخريين المقررتين الأربعاء بين هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر من جهة، ولوس أنجليس ليكرز وبورتلاند ترايل بلايزرز من جهة أخرى، قبل أن ترجئ ثلاث مباريات إضافية ضمن الأدوار الاقصائية الخميس.



إضراب موظفي الدوري

وأعلن المئات من موظفي الدوري الجمعة إضرابهم عن العمل احتجاجاً على عدم المساواة العرقية، وقالوا في بيان "نعتقد أن الـ NBA ومسؤوليها ومجلس ادارتها الذي يضم مالكي الأندية لديهم السبل للقيام بالمزيد في مكافحة بشكل مباشر عنف الشرطة والعنصرية المنهجية في هذا البلد".

وقال مفوض الـ "NBA" آدم سيلفر في رسالة مفتوحة إلى موظفي الدوري إنه يدعم مواقف اللاعبين وحرصهم على العدالة الاجتماعية مشيراً إلى أن الرابطة تخطط للكشف عن المزيد من الخطوات بما خص العدالة الاجتماعية والمساواة العرقية.

وكتب سيلفر "نحن ملتزمون بقيادة التغيير المستدام الذي طال انتظاره".

وتابع "أفهم أن بعضكم يشعر أن الدوري يجب أن يقوم بالمزيد. أسمعكم - وأرجو أن تعلموا أنني أسعى لأن نحدث كرابطة تغييراً حقيقياً داخل منظمتنا وفي المجتمعات في جميع أنحاء البلاد."

وأنشأت الرابطة مؤسسة لتعزيز التمكين الاقتصادي في المجتمعات السوداء.

وأكد سيلفر: "أتفهم الألم والغضب والإحباط التي يشعر به الكثير منا في الوقت الراهن. هذه أوقات صعبة للغاية. على الرغم من أنني لا يمكن أن أضع نفسي مكان الرجال والنساء السود، إلا أنني أرى الصدمة والخوف اللذين يسببهما العنف العنصري وكيف أنه لا يزال موجوداً في الإرث المؤلم لعدم المساواة العرقية الذي يستمر في بلدنا".





