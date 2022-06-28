إيرفينغ يواصل مشواره مع بروكلين نتس من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 21:01 2:48 دقيقة بدّد نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ كل الشكوك، ووضع حداً لجميع التكهنات بقبوله خيار البقاء في فريقه، بدلاً من الانتقال إلى صفوف رفاق ليبرون جيمس في لوس أنجليس ليكرز، كما رُوّج لذلك في الأيام الأخيرة. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس كايري إيرفينغ -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة هاليب تتجاوز عقبة موخوفا 1:19 دقيقة الكوستاريكي كارلوس مارتينيس يُشيد بأكاديمية أسباير 2:27 دقيقة شراكة ترويجية بين سان جيرمان ومنصة "oneFootball" 1:25 دقيقة الجابر يتحدّث عن آخر أخبار حجوزات أماكن الإقامة 2:48 دقيقة إيرفينغ يواصل مشواره مع بروكلين نتس 0:38 دقيقة الصيني وانغ يُهدي بلاده ذهبية جديدة 0:35 دقيقة منتخب إنكلترا يبلغ نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما 5:12 دقيقة نادال يعبر بنجاح إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون 0:27 دقيقة سيدات إيطاليا إلى نصف نهائي مسابقة كرة الماء 0:36 دقيقة قانون جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي !