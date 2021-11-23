أجمل اللقطات من مباريات الثلاثاء في الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS November 23, 2021 14:52 2:05 دقيقة شاهد أجمل 10 لقطات من منافسات فجر الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. تقارير إخبارية NBA دوري كرة السلة الأميركي الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة مباراة برشلونة وبنفيكا - التغطية الخاصة 0:59 دقيقة تشافي ينفي رغبة برشلونة في التعاقد مع بونجاح 2:05 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الثلاثاء في الـ"NBA" 3:05 دقيقة ليل يرفع شعار الفوز أمام ريد بول سالزبورغ 3:07 دقيقة يونايتد يسعى للخروج من أزمته على حساب فياريال 0:57 دقيقة جارديم يسعى لإسعاد جماهير الهلال 1:03 دقيقة نهائي مرتقب بين الهلال وبوهانغ في استاد الملك فهد 3:29 دقيقة تشافي أمام أول امتحان جدي في مهمته الإنقاذية 2:59 دقيقة مواجهة محتدمة بين تشيلسي ويوفنتوس على الصدارة 0:37 دقيقة راموس ضمن قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى