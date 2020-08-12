61 نقطة لليلارد تضع بلايزرز على مشارف البلاي أوف

وتابع ليلارد تألقه في الآونة الأخيرة بعد تسجيله 51 نقطة أيضاً في سلة مينيسوتا تمبروولفز الأحد.

وبات ليلارد ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الاميركي يسجل 60 نقطة أو أكثر 3 مرات في موسم واحد لينضم إلى أسطورة الستينات ويلت تشامبرلاين.

وقال ليلارد "أنا سعيد لكوني إلى جانبه (تشامبرلاين)، هذا فخر كبير لي، آمل أن يستمر هذا الأمر".

وأضاف "أنا سعيد أيضاً لأن اثنتين من المباريات الثلاث (لدى تسجيله 60 نقطة) انتهتا بفوز فريقي في توقيت حاسم".

وأضاف المخضرم كارميلو أنطوني 26 نقطة للفائز أيضاً. أما مافريكس فكان كريستابس بروزينغيس أفضل مسجل في صفوفه مع 36 نقطة في حين أضاف لوكا دونشيتش 25 نقطة مع 10 متاعبات و8 تمريرات حاسمة.

وسجل ليلارد ثلاثية في الثواني الأخيرة من المباراة ليدرك التعادل لفريقه 130-130 ثم ساهم بالتمريرة الحاسمة التي سمحت لفريقه بالتقدم 132-130 قبل اقل من دقيقة من نهاية المباراة.

وبهذا الفوز ارتقى بورتلاند إلى المركز الثامن آخر المراكز المؤهلة إلى البلاي اوف متقدماً على ممفيس غريزليز. ويلتقي صاحبا المركزين الثامن والتاسع في مباراة فاصلة لتحديد هوية المتأهل منهما. يذكر أن فوز بورتلاند على بروكلين نتس الخميس سيمضن له خوض المباراة الحاسمة للتأهل الى لابلاي اوف.

7 انتصارات توالياً لفينيكس

ورفع فينيكس صنز سلسلة انتصاراته المتتالية منذ استئناف النشاط إلى 7 بتغلبه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 130-117 بفضل 35 نقطة لنجمه كيفن بوكر الذي سجل 35 نقطة.

ودفع فيلادلفيا كثيراً غياب نجميه الكاميروني جويل امبييد وبن سيمونز.

وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها بوكر حاجز ال30 نقطة منذ استئناف النشاط في في "فقاعة" أورلاندو حيث تخوض جميع الفرق مبارياتها.

لكن وعلى الرغم من الانتصارات السبعة التي حققها فينيكس، فان فوزه الخميس على ميلوككي باكس متصدر المجموعة الشرقية قد لا يمنحه التأهل لأن ذلك يعتمد على النتائج الأخرى.

وقال مدرب فينيكس مونتي وليامس في هذا الصدد "ندرك باننا لا نملم مصيرنا بأيدينا لكننا وضعنا انفسنا في وضع جيد. لقد كافح لاعبو فريقي وبذلوا جهودا كبيرة لكي يجدوا انفسهم في هذه الوضعية. لم يكن احد يتخيل ان نكون في هذه الوضعية قبل استئناف النشاط".

وكان لسان حال بوكر مماثلا بقوله "لا اعتقد باننا سنرى وجهودا حزينة بغض النظر اذا نجحنا في بلوغ البلاي اوف من عدمه".

واضاف "انا فخور بلاعبي الفريق والعقلية التي خضنا فيها المباريات الاخيرة، لقد اقفلنا على انفسنا وقمنا بتضحيات".

وفي المباريات الاخرى، فاز ساكرامنتو كينغز على نيو أورليانز بيليكانز 112 - 106، وميلووكي باكس على واشنطن ويزاردز 126-113، وبوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 122-107، وسان أنطونيو سبيرز على هيوستن روكتس 123 - 105، وبروكلين نتس على أورلاندو ماجيك 108-96.

