يانيس يتألق في مواجهة هيوستن روكتس



ونجح يانيس أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 بإضافة 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة، كما ساهم زميلاه خريس ميدلتون وبوبي بورتيس وسجل كل منهما 21 نقطة.



وعلّق يانيس على أدائه بقوله: "أردت أن أظهر قالية عالية افتقدتها خلال المباراة الأخيرة (خسرها فريقه أمام ميامي 104-113)".



ووضع ميلووكي الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية حداً لسلسلة من 7 انتصارات لهيوستن روكتس في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ خسارته أمام بوسطن سلتيكس 90-108 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بعد سلسلة أخرى من 15 فوزاً توالياً.



وحقق فينيكس صنز فوزه ال20 في آخر 21 مباراة له وكان على بوسطن سلتيكس 111-90 على الرغم من خوضه المباراة في غياب لاعبين أساسيين في صفوفه هما ديفن بوكر الذي يعاني من تمزق في العضلات الخلفية لساقه وغاب للمباراة الرابعة توالياً، ودياندري ايتون المريض.



وسجل جافالي ماكغي 21 نقطة (رقم قياسي شخصي هذا الموسم) وأضاف كاميرون باين 17 نقطة.



في المقابل، مني بوسطن بخسارته الثالثة توالياً على الرغم من تألق نجمه جايسون تاتوم بتسجيله 24 نقطة مع 7 متابعات.



وقاد النجم المخضرم ليبرون جيمس (33 عاماً) فريقه لوس آنجليس ليكرز إلى فوز صريح على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116-95 بتسجيله 33 نقطة.



وحذا حذوه كيفن دورانت الذي سجل 31 نقطة خلال فوز أتلانتا هوكس على بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية 113-105.



وفي المباريات الأخرى، فاز تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 90-87، وكليفلاند كافالييرز على مينيسوتا تمبروولفز 123-106، ونيو أورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 109-93 وتشارلوت هورنتس على ساكرامنتو كينغز 124-123 وإنديانا بايسرز على دالاس مافريكس 106-93.