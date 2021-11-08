ووريرز ونتس يواصلان انتصاراتهما وباكس وجاز هزائمهما

في المقابل، تابع ميلووكي باكس حامل اللقب ويوتا جاز هزائمهما بسقوطهما للمرة الثانية توالياً، الأول أمام مضيفه واشنطن ويزاردز 94-101، والثاني أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 100-107.

في المباراة الأولى، حقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الرابع توالياً والثامن في تسع مباريات حتى الآن هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 120-107.

وحسم رفاق ستيفن كوري نتيجة المباراة في أرباعها الثلاثة الأولى بعدما فرضوا أفضليتهم 37-32 و32-29 و34-22 على التوالي، قبل أن ينتفض الضيوف في الربع الأخير ويكسبوه 24-17 دون تفادي الخسارة الثامنة على التوالي والتاسعة في عشر مباريات.

وكعادته تألق النجم كوري بتسجيله 20 نقطة في 27 دقيقة، فيما كان زميله جوردان بول أفضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة في 30 دقيقة، وأضاف أندرو ويغينز 16 نقطة والبديل أوتو بورتر جونيور 15 نقطة مع تسع متابعات.

وفي الثانية، رفع بروكلين نتس عدد انتصاراته المتتالية الى خمسة بفوزه على مضيفه تورونتو رابتورز 116-103 بفضل تألق نجمه كيفن دورانت في أوّل مباراة له بملعب الضيوف منذ تعرضه لقطع في وتر أخيل قدمه اليسرى في المباراة الخامسة ضمن الدور النهائي عام 2019 عندما كان يدافع عن ألوان غولدن ستايت ووريرز وتحديداً في العاشر من حزيران/يونيو.

وعاد دورانت الى الملاعب في كانون الأوّل/ديسمبر 2020، لكنه لم يواجه تورونتو بملعبه كون مبارياته البيتيّة كانت تقام الموسم الماضي في تامبا بولاية فلوريدا بسبب جائحة "كوفيد-19".

وكلل دورانت عودته إلى ملعب "إير كندا سنتر" الذي أصبح يحمل حاليا إسم "سكوتيابنك" بالنجاح أمام 19800 متفرج بتسجيله 31 نقطة مع سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وقال دورانت الذي سجل 20 نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة توالياً "المرة الأخيرة التي كنت فيها هنا كانت من أصعب الأوقات في مسيرتي"، مضيفًا "من الجيد العودة إلى اللعب هنا ورؤية الجماهير مرة أخرى".

وساهم النجم الأخر جيمس هاردن في الفوز السابع لنتس بتحقيقه "دابل دابل" مع 28 نقطة و10 متابعات وكان قريباً من "تريبل دابل" بتمريراته الحاسمة الثماني.

في المقابل، اكتفى النجم الكاميروني باسكال سياكام بـ15 نقطة وأربع متابعات في 25 دقيقة بأول مباراة له بعد غيابه عن المباريات العشر الأولى هذا الموسم بسبب عملية جراحية في كتفه الأيسر.

وعلق سياكام على عودته قائلاً "كانت ساقاي ثقيلتين وضاقت نفسي بعد ثلاث دقائق".

وكان فريد فانفليت أفضل مسجل في صفوف الخاسر الذي مُني بهزيمته الثانية توالياً والخامسة في 11 مباراة هذا الموسم، برصيد 21 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة.

وصعد بروكلين نتس إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية إلى جانب واشنطن ويزاردز الذي ألحق الخسارة الثانية توالياً والخامسة في المباريات الست الاخيرة بميلووكي باكس حامل اللقب عندما تغلب عليه 101-94.

وهو الفوز الأول لويزاردز على باكس في المواجهات التسع الأخيرة بينهما.

ويدين ويزاردز بفوزه الى برادلي بيل صاحب 30 نقطة وثماني تمريرات حاسمة وكايل كوزما الذي سجل 15 نقطة مع 10 متابعات، فيما لم ينفع باكس تألق نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 29 نقطة و18 متابعة.

وحسم ويزاردز نتيجة المباراة في الربع الثالث بنسبة كبيرة بعدما كسبه 33-19، حيث انتهى الربع الاوّل لصالحه بفارق سلة (26-24)، وردّ الضيوف 28-23 في الثاني و23-19 في الرابع الأخير دون جدوى.

وفي المباراة الرابعة، استعاد أورلاندو ماجيك توازنه بعد خسارتين متتاليتين وألحق الهزيمة الثانية توالياً بضيفه يوتا جاز عندما تغلب عليه 107-100 بفضل 33 نقطة لنجمه كارميلو أنتوني.

وقاد الإسباني ريكي روبيو فريقه كليفلاند كافالييرز الى فوز غالٍ على مضيفه نيويورك نيكس 126-109 بتسجيله 37 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.