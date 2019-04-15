هيوستن وميلووكي يضربان بقوة

وفرض المنطق نفسه غداة الأمسية الافتتاحية للبلاي أوف والتي شهدت هزائم مفاجئة لتورونتو رابتورز ثاني المنطقة الشرقية (أمام ضيفه أورلاندو ماجيك السابع 101-104) وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز الثالث (أمام بروكلين نتس السادس 102-111) ودنفر ناغتس (أمام سان أنتونيو سبيرز 96-101).

ويتأهل إلى الدور الثاني (ربع نهائي الدوري، نصف نهائي المنطقتين)، الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من سبع مباريات.

في المباراة الأولى في هيوستن، نجح صاحب الضيافة الذي أنهى الموسم المنتظم رابعاً في المنطقة الغربية، في تحييد الاستراتيجية التي وضعها يوتا جاز الخامس للحد من تأثير نجمه جيمس هاردن، أفضل هداف في الدوري هذا الموسم.

وكلّف يوتا جاز لاعبين لمراقبة هاردن عن قرب ونجحا في الحد من اختراقاته في المحور، لكن على الرغم من ذلك أنهى "الملتحي" المباراة بثنائية مزدوجة "دابل دابل" بتسجيله 29 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وكان قريباً من الثلاثية المزدوجة "تريبل دابل" بتحقيقه 8 متابعات بينها 6 دفاعية.

واستغل زملاء هاردن المساحات في دفاع يوتا جاز بسبب مراقبة أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، ونجح ستة منهم في تخطي حاجز العشر نقاط بينهم إريك غوردون (17 نقطة) وكلينت كابيلا (16 نقطة) وكريس بول (14 نقطة).

وأضاف كل من بي دجي توكر والبديلان دانيول هاوس جونيور وكينيث فريد 11 نقطة.



وقال هاردن: "جميع اللاعبين ساهموا في الفوز، وكنا جيدين في الدفاع، وهذا ما يتعيّن علينا القيام به في كلّ مباراة في هذا الدور".

وأضاف: "لكن حذاري، يجب أن نتوقع أن يوتا سيقوم بتغيير بعض الأشياء في المباراة القادمة، إذا أردنا بلوغ هدفنا، يجب ألا نتخاذل في الدفاع".

وفرض هيوستن روكتس أفضليته من البداية وحسم الربع الأول بفارق 7 نقاط (31-24)، وكان الطرف الأفضل أغلب فتراتها باستثناء فترة فراغ بعد بداية الربع الثالث عندما نجح الضيوف في تقليص الفارق إلى 5 نقاط (61-66) وحسموه في صالحهم 27-24.

وكسب هيوستن الربع الثاني بفارق 8 نقاط (28-20) والرابع الأخير بفارق 20 نقطة (39-19).

- حسم مبكر لميلووكي -

في ميلووكي، حسم صاحب الأرض الذي تصدر الدوري المنتظم بعد أن فشل في بلوغ الدور الأول للبلاي أوف منذ 2001، نتيجة المباراة مبكراً وتحديداً في ربعها الأول عندما كسبه بفارق 20 نقطة (38-18).

واستغل ميلووكي باكس غياب نجم ديترويت بلايك غريفين بسبب الإصابة في ركبته اليسرى، فضلاً عن طرد لاعب ارتكازه أندري دروموند (12 نقطة و12 متابعة) في الربع الثالث بسبب عدم التحكم بأعصابه أمام نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو حيث قام بدفعه بعنف.

وكان أنتيتوكونمبو، اللاعب الوحيد القادر على حرمان هاردن من جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، أفضل مسجل في المباراة برصيد 24 نقطة في 23 دقيقة.

وقال أنتيتوكونمبو "من المهم البدء بفوز كبير مثل الذي حققناه اليوم".

- بورتلاند يستعيد نغمة الفوز -



وفك بورتلاند ترايل بلايزرز نحس عروضه المخيبة في عامي 2017 و2018، واستهل حملته في الأدوار الإقصائية هذا الموسم بفوز ثمين على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-99.



وفرض داميان ليلارد نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 30 نقطة، وأضاف سي دجي ماكولوم 24 نقطة، لكن بورتلاند يدين بفوزه أكثر إلى لاعب ارتكازه التركي إنيس كانتر الذي سجل 20 نقطة مع 18 متابعة وصدتين.

ونجح كانتر بفضل دفاعه القتالي في الحد بشكل كبير من فعالية نجمي فريقه السابق بول جورج وراسل وستبروك.

وقال كانتر غاضبا "كنت في صفوف أسوأ فريق في الدوري ولم يكن هذا الفريق يسمح لي باللعب لأنني متقدم في السن"، في إشارة إلى نيويورك نيكس الذي تركه في شباط/فبراير الماضي للانضمام إلى بورتلاند ترايل بلايزرز.

وفي مباراة رابعة، قاد كايري إيرفينغ فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 84-74 بتسجيله 20 نقطة.

