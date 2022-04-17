هيت يضرب بقوة في مستهل مواجهته مع هوكس

وبأداء جماعي متميز ودفاع محكم على نجم هوكس تراي يونغ الذي نجح في محاولة واحدة فقط من أصل 12 ليكتفي بثماني نقاط مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فرض ميامي سيطرته المطلقة على المواجهة الأولى مع الفريق الذي حسم بطاقته الى الـ"بلاي أوف" عبر الملحق "بلاي إن" .

وتحدث جيمي باتلر عن الأداء الدفاعي لفريقه في مواجهة يونغ، قائلاً "كل ما فعلنا هو اللعب باندفاع بدني ضده، تحدي كل رمية ودفعه إلى تمرير الكرة. بإمكانه تسجيل الكثير من النقاط ولم نشأ أن يقوم بذلك".

وبقيادة دانكن روبنسون الذي أنهى اللقاء بـ27 نقطة في أفضل مردود هجومي له في الـ"بلاي أوف"، وباتلر الذي ساهم بـ21 نقطة، حسم هيت الربع الأول متقدماً 23-17 ثم واصل سيطرته حتى دخل إلى استراحة الشوطين متقدماً بفارق 19 نقطة.

ومتأثراً بمعاناة يونغ في الشوط الأول حيث نجح في محاولة واحدة من أصل 9، أكمل هوكس الربعين الأولين بنسبة نجاح متدنية جداً بعدما وجد طريقه إلى السلة 11 مرة من أصل 38 محاولة.

وتزامناً مع عودة جون كولينز بعد غيابه لقرابة عام ونصف بسبب إصابات في القدم وأصابع اليد، افتقد هوكس كلينت كابلا بسبب إصابة في الركبة اليمنى، ما جعل الحمل على الإيطالي دانيلو غاليناري (17 نقطة) ودياندري هانتر (14) في ظل معاناة يونغ.

