ميلووكي يُقيل مدربه بودنهولزر



وكان بودنهولزر قاد ميلووكي إلى لقب "أن بي ايه" بعد صيام دام خمسين سنة.

حقق 58 فوزاً مقابل 24 خسارة في الدوري المنتظم لهذا الموسم، لكن متصدر المنطقة الشرقية تعرض لسقوط مفاجئ أمام ثامنها ميامي هيت 1-4.

وفي رسالة مفتوحة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، شرح رئيس النادي بيتر فيغين والمدير العام جون هورست القرار "كان صعباً كثيراً. ساهم باد في قيادة الفريق في خمسة مواسم رائعة، قاده إلى اللقب الأول في خمسين سنة وإلى حقبة من النجاح المستدام".

تابع "نحن ممتنون لثقافة الفوز وروح القيادة التي زرعها باد في ميلووكي".

أردف "هذه فرصة لإعادة تركيز جهودنا وتنشيطها بينما نواصل عملية البناء للموسم المقبل".

وكان بودنهولزر (53 عاماً) مساعداً للمدرب لسنوات طويلة مع سان أنتونيو سبيرز قبل الانضمام إلى أتلانتا هوكس في 2013 ثمّ انتقل إلى ميلووكي في 2018.





