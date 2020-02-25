ميدلتون يقود باكس لفوز صعب وإنجاز شخصي لإمبيد

سجل كريس ميدلتون 40 نقطة ليقود ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية إلى فوز صعب على واشنطن ويزاردز بعد التمديد، بينما سجل الكاميروني جويل إمبيد 49 نقطة هي الأعلى في مسيرته، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتغلب باكس على مضيفه ويزاردز بنتيجة 137-134، بينما أنهى فيلادلفيا مباراته ضد ضيفه أتلانتا هوكس بفوز مريح 129-112 الإثنين.

في المباراة الأولى، دفع باكس ثمن خروج نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بالأخطاء الستة، ووجد نفسه في مأزق بعدما تقدم بفارق 20 نقطة في المباراة.

وعانى باكس في ظل بروز لاعب واشنطن برادلي بيل الذي سجل 55 نقطة. لكن ميدلتون وبمساعدة من إريك بليدسو (23 نقطة و10 تمريرات حاسمة) وروبن لوبيز، نجحوا في قيادة فريقهم لتعزيز سجله الأفضل في الدوري هذا الموسم.

وبدا باكس، الذي أصبح الأحد أسرع فريق يتأهل إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" في طريقه لتحقيق فوز مريح. لكن بيل نجم ويزاردز سجل 22 نقطة في الربع الأخير، وعوّض تأخر فريقه بفارق 15 نقطة.

وأنهى أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، اللقاء مع 22 نقطة و14 متابعة، لكنه دخل في مشكلة الأخطاء خلال الشوط الثاني قبل أن يخرج بالأخطاء الستة مع تبقي 1:36 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، ليجد باكس نفسه متقدماً بفارق ثلاث نقاط فقط.

وتمكن بيل من معادلة النتيجة بثلاثية ليحتكم الفريقان الى التمديد. وتقدم أصحاب الأرض بفارق أربع نقاط قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي. وحصل ميدلتون على خطأ وسجل الرميتين الحرتين قبل أن يسجل سلة ثنائية معادلا الأرقام، وأضاف ثلاثية مع تبقي 31,2 ثانية.

ومنح ميدلتون بذلك فريقه التقدم بنتيجة 135-132. وعلى رغم تمكن بيل بعد ذلك من تسجيل رميتين حرتين، رد ميدلتون بالمثل مع تبقي أقل من ثماني ثوانٍ على النهاية. وكاد ويزاردز ان يعادل في الرمق الأخير، لكن المحاولة البعيدة لتروي براون باءت بالفشل.

وقال ميدلتون تعليقا على ردة فعل باكس على تألق بيل في آخر فترات المباراة "أعتقد أننا استجبنا جيدا. لقد كان رائعا، ولكننا نجحنا في جعل الأمور أصعب بالنسبة له في النهاية".

بيل يحقق إنجازاً هاماً

وأصبح بيل الذي سجل 53 نقطة ضد شيكاغو بولز الأحد، أول لاعب منذ الاسطورة الراحلة كوبي براينت يسجل 50 نقطة على الأقل في مباراتين متتاليتين. وعلّق اللاعب على ذلك بالقول "هذا جنون".

وجاء ذلك بعد ساعات على الحفل التأبيني الحاشد الذي أقيم في ملعب "ستايبلز سنتر" معقل لوس أنجليس ليكرز تحية للنجم السابق وابنته جيانا اللذين قضيا في حادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.

وسجل براينت 60 نقطة أمام ممفيس غريزليز و50 أمام نيو أورليانز بيليكانز في 22 آذار/مارس 2007 و23 منه، في آخر مباراتين من سلسلة من أربعة لقاءات متتالية سجل خلالها 50 نقطة على الأقل.

وفيما حقق ليكرز الفوز في المباريات الأربع جميعها، ذهبت جهود بيل سدى بعد أن مني فريقه بخسارتين.

وفي هيوستن، قاد أفضل مسجل في الدوري جيمس هاردن فريقه روكتس للفوز على نيويورك نيكس 123-112 بتسجيله 37 نقطة، مع ست متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

أفضل رصيد لإمبيد

وفي فيلاديلفيا، حقق إمبيد أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية ليقود سفنتي سيكسرز للفوز على أتلانتا هوكس 129-112.

ورفع سيكسرز، خامس المنطقة الشرقية، سجله على أرضه إلى 27 فوزاً مقابل هزيمتين فقط هذا الموسم. وقاده إمبييد للانتصار في غياب زميله الأسترالي بن سيمونز الذي سيبتعد بسبب إصابة في أسفل الظهر.

ونجح امبييد في 17 رمية من 24 محاولة، و14 رمية حرة من 15، وسط هتاف المشجعين "أم في بي" (أفضل لاعب) في الربع الأخير.

وحقق فيلاديلفيا انطلاقة قوية للمباراة وتقدم بفارق 21 نقطة في الربع الأول، قبل أن يجد أتلانتا إيقاعه ويتقدم 92-91 مع نهاية الربع الثالث بثلاثية لتراي يونغ.

ورد سفنتي سيكسرز بتسجيل 38 نقطة في الربع الأخير مقابل 20 لهوكس، حيث ساهم توبياس هاريس بـ25 نقطة وست متابعات، فيما أضاف التركي فرقان كوركماز 15 نقطة لأصحاب الارض.

ومن جانب هوكس الذي يحتل المركز ما قبل الأخير في المنطقة الشرقية، كان يونغ الأفضل بـ28 نقطة وسبع متابعات و10 تمريرات حاسمة، وأضاف دي اندري هانتر 22 نقطة وجون كولنز 21.

وقال مدرب فيلادلفيا بريت براون "مع الأنباء عن بن، كان عليه (امبيد) أن يدخل الملعب ويلعب بالطريقة التي لعب بها. عندما يدخل بهذه الديناميكية والعقلية والطاقة (...) سنحقق العديد من الانتصارات".

المتذيل كليفلاند يفاجئ ميامي

وفي نتيجة غير متوقعة، حقق كليفلاند كافالييرز متذيل المنطقة الشرقية فوزا بنتيجة 125-119 بعد التمديد على ميامي هيت رابع المنطقة، بعدما أهدر الأخير تقدما وصل الى 22 نقطة في الربع الثالث.

وحقق كافالييرز، بطل الدوري عام 2016 بقيادة ليبرون جيمس نجم ليكرز الحالي، هذا الفوز بعد أداء جماعي مميز إذ تجاوز سبعة لاعبين حاجز العشر نقاط، في طليعتهم كيفن بورتر جونيور (30 نقطة).

وحقق دالاس مافريكس سابع المنطقة الغربية انتصارا على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 139-123 بعد يومين على خسارته أمام أتلانتا هوكس.

وتقدم مافريكس باستئناف إلى رابطة دوري المحترفين اعتراضاً على خطأ تحكيمي في تلك المباراة، مطالباً بمعاودة لعب آخر 8,2 ثوانٍ من المواجهة التي انتهت بخسارته 107-111، وإعادة النتيجة الى 109-107 لصالح هوكس.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تفوق لوس أنجليس كليبيرز ثالث الغربية على ممفيس غريزليز 124-97، وأورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 115-113.