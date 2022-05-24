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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباراة "NBA" بين شيكاغو وديترويت في باريس مطلع 2023

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أعلنت رابطة كرة السلة الاميركية "NBA" ان باريس ستستضيف مباراة في الموسم المنتظم الدوري الأميركي بين شيكاغو بولز وديترويت بيستونز، في 19 كانون الثاني/يناير عام 2023.

AFP

وكان شيكاغو شارك في الأدوار الإقصائية من البلاي اوف هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017 بقيادة نجمه ديمار ديروزان.

وسبق لباريس أن استضافت مباراة بين ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانّيس وتشارلوت هورنتس أمام 15 ألف متفرج، قبل ثلاث سنوات ضمن الدوري الاميركي للمحترفين أيضاً.

وقال بي جاي أرمسترونغ، صانع ألعاب شيكاغو السابق بجانب الأسطورة مايكل جوردان، لوكالة فرانس برس "هذا رائع! NBA ستعود إلى باريس. افتقد لذلك حقاً. باريس هي إحدى أجمل المدن في العالم، البلد رائع ونتوق لرؤية بولز وبيستونز يلعبون هناك".
                  
                  
                  
 

باريس NBA شيكاغو بولز ديترويت بيستونز
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