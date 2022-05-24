مباراة "NBA" بين شيكاغو وديترويت في باريس مطلع 2023

وكان شيكاغو شارك في الأدوار الإقصائية من البلاي اوف هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017 بقيادة نجمه ديمار ديروزان.

وسبق لباريس أن استضافت مباراة بين ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانّيس وتشارلوت هورنتس أمام 15 ألف متفرج، قبل ثلاث سنوات ضمن الدوري الاميركي للمحترفين أيضاً.

وقال بي جاي أرمسترونغ، صانع ألعاب شيكاغو السابق بجانب الأسطورة مايكل جوردان، لوكالة فرانس برس "هذا رائع! NBA ستعود إلى باريس. افتقد لذلك حقاً. باريس هي إحدى أجمل المدن في العالم، البلد رائع ونتوق لرؤية بولز وبيستونز يلعبون هناك".







