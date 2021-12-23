ماثيوز يُكَرِمُ جدته بقيادة باكس إلى الفوز



وكان ماثيوز في الحجر الصحي بسبب بروتوكولات فيروس "كوفيد-19" عندما علم بوفاة جدته، فعاد إلى حامل اللقب بعزيمة تكريم ذكراها وقاده للفوز على ضيفه روكتس بتقديمه أفضل مباراة له هذا الموسم بعدما سجل 16 نقطة.



وقال ماثيوز بعد اللقاء الذي تألق فيه أيضاً من جانب صاحب الأرض جرو هوليداي (24 نقطة) وكريس ميدليتون العائد بعد غيابه عن المباريات الثلاث الماضية بسبب إصابة في الركبة (23 نقطة)، إنّ مباراة الأربعاء "عَنَت العالم بالنسبة لي لأن جدتي كانت بالنسبة لي أغلى من العالم بأجمعه".



وتابع: "أكثر ما كان يسعدها هو مشاهدتي ألعب... كنت أعلم بأنه يتوجب علي فعل ذلك"، أيّ اللعب رغم الحزن والمساهمة في قيادة باكس إلى فوزه العشرين هذا الموسم من أصل 33 مباراة، معززاً مركزه الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية خلف بروكلين نتس (21 فوزاً مقابل 9 هزائم) وشيكاغو بولز (19-10) الذي ألغيت مباراته المقررة الأربعاء ضد ضيفه تورونتو رابتورز بسبب تفشي "كوفيد-19" في صفوف الأخير وعدم قدرته على تأمين الحد الأدنى من اللاعبين (ثمانية) لخوض اللقاء.



وأشاد المدرب مايك بودنهولتسر بماثيوز، قائلاً: "إنّه من أبرز اللاعبين المقاتلين الذين شاهدتهم. أحترمه كثيراً وأنا سعيدُ لوجوده معنا. ما شاهدته كان من الأكثر الأمور المثيرة للاعجاب بالنسبة لي منذ فترة طويلة ولأسباب عدة".

عودة الأبطال



ورغم اكتفائه بتسجيل نقطتين في دقيقتين له في الملعب خلال المباراة التي فاز بها سلتيكس الأربعاء على ضيفه كليفلاند كافالييرز 111-101، حظي جونسون بترحيب هائل من الجماهير.



وقال جونسون بعد اللقاء الذي تألق فيه من جانب الفريق المضيف جايلن براون (34 نقطة) وجيسون تايتوم (18) وروبرت وليامز (21 مع 11 متابعة)، إنه "من الرائع العودة بعد 20 عاماً. كان الأمر رائعاً بالنسبة لي. أمر لا يصدق لكنه ممتع جداً".



وتابع اللاعب الذي خاض 1276 مباراة في الدوري قبل لقاء الأربعاء، "أُقَدِرُ حقاً جماهير سلتيكس. كان من المثير جداً أن أحظى بردة الفعل هذه. إنه أمر مميز للغاية".



وبفوزه السادس عشر في 32 مباراة، وضع سلتيكس حداً لمسلسل انتصارات كافالييرز عند ست مباريات رغم جهود داريوس غارلاند (28 نقطة) وكيفن لوف (18 مع 12 متابعة)، وألحق به الهزيمة الثالثة عشرة في 32 مباراة.



وسجل الألماني فرانتس فاغنر 25 نقطة وغاري هاريس 17، ليقودا أورلاندو ماجيك إلى فوزه السابع فقط هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه أتلانتا هوكس 104-98 على الرغم من تألق كام ريديش (36 نقطة) وجون كولينز (28 مع 12 متابعة) في صفوف الخاسر.



وحقق شاي غيلجس-ألكسندر الـ"تريبل دابل" الثاني في مسيرته بتسجيله 27 نقطة مع 11 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على ضيفه دنفر ناغتس 108-94.



وسجل إريك بليدسو 19 نقطة وكل من بول جورج والإسباني سيرج إيباكا 17 لقيادة لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على جاره ساكرامنتو كينغز 105-89.