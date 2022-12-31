ليبرون يتألق ويحرز 47 نقطة في عيده الـ38

وهذه أول مرة خلال الموسم يسجل ليبرون 40 نقطة أو أكثر والسبعون في مسيرته الزاخرة الممتدة عقدين من الزمن في دوري "أن بي ايه".

وكان أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وعد زملاءه قبل المباراة بتسجيل أربعين نقطة في سلة هوكس "طلبت ذلك. قلت لهم قبل المباراة. تعيّن علي القيام بذلك. بعد تسجيلي محاولة من أصل خمس، اعتقدت ان الامر يصعب تحقيقه".

ورغم تسجيله سلة يتيمة من أول ست محاولات في الواقع، أنهى ليبرون الذي خاض مباراته الثالثة في أربع أمسيات، المباراة مع 18 محاولة من أصل 27، 4 من أصل 6 رميات ثلاثية و7 من أصل 9 على خط الرميات الحرة.

تابع اللاعب المكنى "الملك": "لم أكن على علم في الحقيقة إذا كانت ثلاث (مباريات) في أربع أمسيات. أدركت أني بحاجة أن أكون جاهزاً ذهنياً وجسدياً. التأكد من ان جسدي جاهز والاكثر أهمية ذهني".

وأصبح جيمس رابع لاعب في تاريخ الدوري يسجّل 45 نقطة أو أكثر بعمر الثامنة والثلاثين، منضماً إلى مايكل جوردان، كريم عبد الجبار وجمال كروفورد.

وتقدّم هوكس الذي قاده تراي يونغ (29 نقطة)، بفارق 15 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يحمل جيمس ليكرز على كتفيه، مسجلاً 16 نقطة في الربعين الثاني والأخير و13 في الثالث.

وكانت مواجهة أتلانتا في 2009 الوحيدة يسجل فيها ليبرون نقاطاً أكثر يوم عيد ميلاده (48).

ويسير جيمس على خطى تحطيم الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ الدوري الذي يحمله كريم عبد الجبار، وقد يحقق هذا الانجاز في شباط/فبراير المقبل.

وغاب عن ليكرز، صاحب المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية (15-21)، نجمه الآخر أنتوني ديفيس لاصابة في قدمه.

وتواجد في أرض الملعب زوجته، والدته وعدد من أقاربه "حضورهم هنا ودعمي خارج ملعبنا، يوم عيد ميلادي، شيء مهم بالنسبة لي، لأنهم الصخرة في كل شيء أقوم به، والدتي، زوجي وعائلتي".

بيليكانز يواصل مسيرة الانتصارات

وقاد الثنائي سي جاي ماكولوم وزيون وليامسون متصدر المنطقة الغربية نيو أورليانز بيليكانز إلى فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127-116.

وزرع ماكولوم 11 ثلاثية قياسية له من 16 محاولة منهياً المباراة برصيد 42 نقطة، فيما جاء معدل وليامسون مرتفعاً مع 13 من 19 محاولة (36 نقطة).

ولم تكن 37 نقطة كافية لعملاق فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبيد، فيما سجّل زميله جيمس هاردن 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

ورفع بيليكانز رصيده إلى 23 فوزاً مقابل 12 خسارة، متساوياً في صدارة الغربية مع دنفر ناغتس الفائز على ضيفه ميامي هيت 124-119.

وحقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل (19 نقطة، 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة) وانهى ثمانية لاعبين من دنفر المباراة برصيد عشر نقاط أو أكثر، فيما كان تايلر هيرو الأفضل لدى ميامي مع 26 نقطة.

فوز رابع توالياً لحامل اللقب

وحقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزه الرابع توالياً على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 118-112، بفضل 41 نقطة من جوردان بول و31 للمخضرم كلاي تومسون.

ويحتل غولدن ستايت الذي يغيب عنه نجمه الموزع ستيفن كوري لاصابته، المركز التاسع في المنطقة الغربية (19-18)، وراء بورتلاند الذي سجل له داميان ليلارد 34 نقطة.



43 نقطة ليانيس

وضرب نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بقوة مسجلاً 43 نقطة و20 متابعة، ليقود فريقه إلى الفوز على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 123-114.

وأوقف ميلووكي، ثاني المنطقة الشرقية (23-12)، سلسلة من أربع خسارات فيما مني مينيسوتا بهزيمته الخامسة توالياً.

وسجل زاك لافين 43 نقطة ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز على جاره ديترويت بيستونز 132-118.

وفي ساكرامنتو، سجل كيفن هورتر 30 نقطة، بينها ثلاثية فائزة قبل 9 ثوان من نهاية الوقت، ليمنح كيغنز انتصاراً ضيقاً على ضيفه يوتا جاز 126-125.

وزرع غاري ترنت جونيور 35 نقطة خلال فوز تورونتو رابتورز على ضيفه فينيكس صنز 113-104، ليوقف سلسلة من خمس خسارات على ارضه.

وكان لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس افضل مسجل خلال فوز فريقه واشنطن ويزاردز على مضيفه أورلاندو ماجيك 119-100، محققاً 30 نقطة و13 متابعة.