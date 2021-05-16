ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز على بايسرز

وكان جيمس تعرض لالتواء في الكاحل أجبره على التوقف عن اللعب لفترة 40 يوماً، قبل أن يعود بشكل متسرع ويسقط مجدداً ويغيب لفترة أسبوع، ليعود أمام بايسرز ويقضي على آماله بالبقاء في أجواء المباراة بتسجيله ست نقاط توالياً في الدقيقتين الأخيرتين من عمر المباراة.

وبدد ليبرون الشكوك حول مستواه بتسجيله سلة ساحقة "دانك"، في حين فرض فريقه ايقاعه منذ البداية، وأنهى ستة لاعبين من ليكرز المباراة مع أكثر من 10 نقاط.

واعتبرت عودة "الملك" إلى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة ناجحة على كافة الصعد، إذ لم يكتفِ فقط بتسجيل 24 نقطة والتقاط 7 كرات مرتدة وتمرير 8 كرات حاسمة، بل ساهم في أن يُبقي حامل اللقب مصيره بين يديه.

وبإمكان ليكرز، سابع المنطقة الغربية، أن يتأهل مباشرة إلى الـ "بلاي أوف" بتقدمه للمركز السادس في حال فاز في مباراته الأخيرة من الموسم العادي أمام نيو أورليانز بيليكانز الأحد، وخسارة بورتلاند ترايل بلايزرز سادس المنطقة في استحقاقه الأخير أمام دنفر ناغتس.

وظهر ليكرز أمام بايسرز بصورة الفريق المتعطش للدفاع عن لقبه، فتألق جيمس إلى جانب زميله أنتوني ديفيس أفضل مسجل في اللقاء مع 28 نقطة و10 مرتدات و5 تمريرات حاسمة، فيما ساهم أندري دروموند بـ 11 نقطة و15 مرتدة.

وأضاف الالماني دنيس شرورد العائد بدوره إلى الملاعب بعد غياب دام 7 مباريات بسبب بروتوكول فيروس كورونا، 14 نقطة.

وجاء فوز ليكرز في أمسية تكريم الراحل أسطورة الفريق كوبي براينت، حيث أدرج رمزياً ضمن قاعة المشاهير مع مجموعة من أساطير اللعبة على غرار تيم دنكان وكيفن غارنيت.

وكرم براينت (46 عاماً) بعد 16 شهراً من وفاته مع ابنته جيانا (13 عاماً)، إلى جانب 7 أشخاص آخرين إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس انجليس.

وتحدثت فانيسا، عقيلة براينت بكلمات مؤثرة عن حبه لكرة السلة وعائلته ورفاقه في الفريق ومعجبيه.

وقالت بعدما رافقها الأسطورة مايكل جوردان "لقد فعلت ذلك. انت الآن في قاعة المشاهير. أنت بطل حقيقي ولست مجرد أفصل لاعب. أنت الأعظم على مرّ التاريخ".

وكرم أيضاً خلال الحفل نجم سان أنتونيو سبيرز السابق دنكان، وغارنيت لاعب مينيسوتا تمبروولفز وبوسطن سلتكس، ومدرب هيوستن روكتس السابق رودي توميانوفيتش، الفائز بلقب الدوري مرتين، ونجمة الدوري الأميركي للمحترفات في كرة السلة تاميكا كاتشنغز.

وفي مباريات أخرى، فاز ميلووكي باكس على ميامي هيت 122 - 108، وبروكلين نتس على شيكاغو بولز 105 - 91، ونيويورك نيكس على تشارلوت هورنتس 118 - 109 بعد التمديد.

وخسر مينيسوتا تمبروولفز أمام بوسطن سلتيكس 108 - 124، وسان أنتونيو سبيرز أمام فينيكس صنز 103 - 140.

