لونزو بول يحسم مواجهته مع لاميلو لأنه "ما زلت الشقيق الأكبر"

على ملعب "يونايتد سنتر" وأمام 21366 متفرجاً حالمين باستعادة أمجاد الأيام الغابرة والأسطورة مايكل جوردان، دخل بولز إلى مباراته وضيفه هورنتس على خلفية ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات وكان بالتالي عازماً على تجنب هزيمة تاسعة للموسم.

وبمساهمة من لونزو بول (24 عاماً) الذي خرج منتصراً للمرة الثانية من أصل ثلاث مواجهات جمعته حتى الآن بشقيقه لاميلو (20 عاماً)، فرض بولز هيمنته المطلقة على اللقاء حتى وصل الفارق بينه وبين ضيفه الى 23 نقطة بفضل جهود المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (30 نقطة مع 14 متابعة و5 تمريرات حاسمة) وديمار ديروزن (28 نقطة) وزاك لافين (25).

وكان بولز موفقاً تماماً في هذا اللقاء، إذ نجح في 59.6 بالمئة من محاولاته وتجاوز خمسة من لاعبيه حاجز العشر نقاط، بينهم لونزو بول الذي سجل 16 مع 8 متابعات تحت أنظار والده لافار الذي شاهد نجله الآخر لاميلو يقدم أيضاً أداءً جيداً حتى أفضل من شقيقه على صعيد الأرقام، إذ سجل 18 نقطة مع 7 متابعات و13 تمريرة حاسمة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه هزيمة ثانية توالياً وعاشرة في 23 مباراة.

وعلق لونزو على مواجهته مع شقيقه بالقول "أنا ألعب من أجل الفوز. ما زلت الشقيق الأكبر على كل حال ويتوجب علي أن أضيف الفوز تلو الآخر".

أما لاميلو الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري فيما بدأ شقيقه الأكبر مسيرته في "أن بي أيه" عام 2017 بألوان لوس أنجليس ليكرز قبل الانتقال في 2019 الى نيو أورليانز بيليكانز وهذا الموسم الى بولز، فقال "كنا نتحدث عن +أن بي أيه+ منذ الطفولة. أن أدخل الى الملعب من أجل اللعب ضده، فهذا دائماً حلم يتحول الى حقيقة".

بالنسبة للونزو "الحب بين الأشقاء موجود دائماً خارج الملعب، لكن في الملعب هناك عمل يتوجب عليه تأديته، وأنا أيضاً لدي عمل يجب القيام به".

وتألق في صفوف هورنتس تيري روزيير وغوردون هايوورد بعدما سجل الأول 31 نقطة والثاني 22، فساهما بشكل أساسي في عودة فريقهما من بعيد وتقليص فارق الـ23 نقطة الى أربع فقط قبل 7.31 دقيقة فقط على نهاية اللقاء.

لكن شيكاغو ضرب بقوة بتسجيله 9 نقاط متتالية من دون أي رد للضيوف، ثم حافظ بعدها على أفضليته حتى أنهى اللقاء بفارق 14 نقطة.



جاز يواصل مطاردته لووريرز وصنز

وبقيادة دونوفان ميتشل والفرنسي رودي غوبير، واصل يوتا جاز مطاردته لغولدن ستايت ووريرز وفينيكس صنز على زعامة المنطقة الغربية، وذلك بفوزه على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز بسهولة 129-107.

وتألق ميتشل وغوبير بعدما سجل الأول 30 نقطة والثاني 21 مع 16 متابعة، وأضاف جوردن كلاركسون 22 في لقاء تميز خلاله أصحاب الأرض بالتناقل السريع للكرة وبالتسديد من خارج القوس حيث نجح في تسجيل 19 ثلاثية، فيما بلغ معدل نجاحه من كافة المسافات 53 بالمئة.

واستفاد جاز على أكمل من معاناة بلايزرز خارج الديار هذا الموسم (فاز بمباراة واحدة من أصل 11)، لكي يحقق فوزه الرابع عشر في 21 مباراة في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية خلف ووريرز (18-2) وصنز (17-3) اللذين يتواجهان الثلاثاء في فينيكس والجمعة في سان فرانسيسكو.

وقدم الليتواني يوناس فالانشيوناس أفضل مباراة في مسيرته الأميركية التي بدأت عام 2012 مع تورونتو رابتورز، وذلك بتسجيله 39 نقطة، بينها 29 في الشوط الأول، ليقود فريقه نيو أورليانز بيليكانز الى الفوز على مضيفه لوس أنجليس كليبرز للمرة الثانية هذا الشهر وبنتيجة 123-104.

وحسم بيليكانز فوزه السادس فقط هذا الموسم في الشوط الأول من اللقاء بعدما تقدم على بول جورج ورفاقه في كليبرز بفارق 21 نقطة بفضل جهود فالانشيوناس الذي نجح في جميع محاولاته السبع من خارج القوس خلال الربعين الأولين.

وسبق لليتواني العملاق البالغ طوله 2.11 م أن تألق ضد كليبرز قبل عشرة أيام بتسجيله 26 نقطة مع 13 متابعة في المباراة التي حسمها فريقه 94-81 على أرضه، ثم واصل تألقه الإثنين بتحقيقه أيضاً 15 متابعة الى جانب نقاطه الـ39.

وفي الجهة المقابلة، كان جورج (27 نقطة) وريدجي جاكسون (19) الأفضل في صفوف كليبرز الذي خسر ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة وست مرات في آخر تسع مباريات و10 من أصل 21 مباراة هذا الموسم.

وحظي فالانشيوناس بمؤازرة كل من براندون إنغرام (27 نقطة) وهربرت جونز (16) في لقاء وصل خلاله الفارق الى 21 نقطة في منتصف الربع الثاني بفضل الثلاثيات التي بلغ عددها 10 من أصل 18 محاولة في الشوط الأول، وذلك في أداء مغاير تماماً لخسارة السبت أمام يوتا حين أخفق بيليكانز في محاولاته العشرين الأولى من خارج القوس.

وحقق الصربي نيكولا يوكيتش عودة موفقة من إصابة في المعصم أبعدته عن المباريات الأربع الماضية لدنفر ناغتس، وذلك بتسجيله 24 نقطة مع 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة في المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه ميامي هيت 120-111، مستفيداً من افتقاد الأخير لخدمات نجميه جيمي باتلر وتايلر هيرو للإصابة.

وفي المباريات الأخرى، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاند ماجيك 101-96، هيوستن روكتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 102-89، مينيسوتا تمبروولفز على إنديانا بايسرز 100-98، كليفلاند كافالييرز على دالاس مافريكس 114-96، وسان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 116-99.

