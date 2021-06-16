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بطولة أمم أوروبا 2020

الدوري الأميركي للمحترفين

كليبرز يتعرض لضربة بإصابة لينارد

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لينارد يتعرّض لإصابة في ركبته اليمنى ويغيب عن المباراة الخامسة للوس أنجليس كليبرز أمام يوتا جاز.

AFP

تعرض لوس أنجليس كليبرز لضربة بإصابة نجمه كواهي لينارد في ركبته اليمنى، ما سيحرمه من المشاركة الأربعاء في المباراة الخامسة ضد يوتا جاز من سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية لـ "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأعلن كليبرز أن لينارد تعرض لالتواء في الركبة اليمنى خلال مباراة الإثنين الذي عادل فيها فريقه السلسلة 2-2، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة الخامسة المقررة في سولت لايك سيتي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ابن الـ29 عاماً قد يغيب عما تبقى من مباريات في هذه السلسلة في وقت أشار كليبرز إلى عدم وجود "وقت محدد" لعودة نجمه.
                  
                  
 

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