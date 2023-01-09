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الدوري الأميركي للمحترفين

غياب دورانت عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل

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سيغيب نجم بروكلين نتس كيفن دورانت عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل إثر أصابته في ركبته اليمنى كما أعلن نادي الاثنين وذلك نتيجة الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي الذي أجراه.

AFP

وأصيب دورانت في الربع الثالث في المباراة التي انتهت بفوز فريقه ضد ميامي هيت 102-101 الأحد، إثر اصطدامه بجيمي باتلر، وحاول مواصلة المباراة لكنه شعر بأوجاع فتوجه إلى غرف الملابس للخضوع الى العلاج.

ويخوض دورانت (34 عاماً) الذي اختير 12 مرة لخوض مباراة "أول ستار"، موسماً رائعاً وسجل معدلاً مقداره 29.7 نقطة و6.7 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة في 39 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ساهمت عروضه القوية إلى جانب النجم الآخر في الفريق كايري إرفينغ في استعادة فريقه لتوازنه بعد بداية متعثرة، حيث حقق الفريق الفوز 18 مرة في آخر 20 مباراة ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية (27 انتصارا و13 خسارة).
 

كيفن دورانت الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس
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