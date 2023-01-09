غياب دورانت عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل

وأصيب دورانت في الربع الثالث في المباراة التي انتهت بفوز فريقه ضد ميامي هيت 102-101 الأحد، إثر اصطدامه بجيمي باتلر، وحاول مواصلة المباراة لكنه شعر بأوجاع فتوجه إلى غرف الملابس للخضوع الى العلاج.

ويخوض دورانت (34 عاماً) الذي اختير 12 مرة لخوض مباراة "أول ستار"، موسماً رائعاً وسجل معدلاً مقداره 29.7 نقطة و6.7 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة في 39 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ساهمت عروضه القوية إلى جانب النجم الآخر في الفريق كايري إرفينغ في استعادة فريقه لتوازنه بعد بداية متعثرة، حيث حقق الفريق الفوز 18 مرة في آخر 20 مباراة ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية (27 انتصارا و13 خسارة).

