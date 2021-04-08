English
العربية
الدوري الأوروبي

الدوري الأميركي للمحترفين

عقوبات بحق عدد من لاعبي ليكرز ورابتورز

من قبل

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" الخميس ثلاثة لاعبين لمباراة واحدة، وذلك على خلفية شجار خلال مباراة لوس أنجليس ليكرز وتورونتو رابتورز، وهم تالن هورتون-تاكر في صفوف حامل اللقب وفريد فانفليت ودياندري بمبري عند الثاني.

AFP


وحصلت الحادثة مع نهاية الربع الأول في فوز ليكرز على مضيفه 110-101 الثلاثاء على ملعب "تامبا" في فلوريدا حيث يلعب تورونتو هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، عندما أقدم لاعب الأخير أو دجي أنونوبي على حمل لاعب ليكرز دنيس شرويدر من قدمه ودفعه إلى أرض الملعب، بعدما كان هذا الأخير اصطدم به في محاولة منه لمنعه من الارتقاء نحو السلة.

وفُرضت على أنونوبي الذي طرد بسبب ما قام به، غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار، في حين قال كيكي فانديفيغي نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة السلة في رابطة الدوري إنه تم تغريم أنونوبي لافتعاله الحدث "بشكل متهور".

كما طرد حكام المباراة لاعب ليكرز مونترزل هاريل بعدما دفع بطريقة عدائية لاعب آخر من رابتورز هو غاري ترنت جونيور الحاصل بدوره على غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار.

وصدرت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق الثلاثي بمبري، فانفليت وهورتون-تاكر على خلفية مغادرتهم لمقاعد البدلاء خلال هذا العراك.

وسيغيب بمبري عن صفوف فريقه الخميس عندما يستقبل رابتورز منافسه شيكاغو بولز.

أما فانفليت المصاب، فسيقضي عقوبته خلال المباراة المقبلة لفريقه في الموسم المنتظم فور عودته إلى الملاعب.

في المقابل، لن يلعب هورتون-تاكر مساء الخميس مع ليكرز في رحلته إلى ميامي في إعادة لنهائي الموسم الماضي بين الفريقين.                  
                  
 

تورونتو رابتورز لوس انجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين
السابق فينيكس يُسقط يوتا في قمة الغرب
اقرأ
فينيكس يُسقط يوتا في قمة الغربية وعودة مثالية لدورانت
التالي

آخر الأحداث

>