عقوبات بحق عدد من لاعبي ليكرز ورابتورز



وحصلت الحادثة مع نهاية الربع الأول في فوز ليكرز على مضيفه 110-101 الثلاثاء على ملعب "تامبا" في فلوريدا حيث يلعب تورونتو هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، عندما أقدم لاعب الأخير أو دجي أنونوبي على حمل لاعب ليكرز دنيس شرويدر من قدمه ودفعه إلى أرض الملعب، بعدما كان هذا الأخير اصطدم به في محاولة منه لمنعه من الارتقاء نحو السلة.

وفُرضت على أنونوبي الذي طرد بسبب ما قام به، غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار، في حين قال كيكي فانديفيغي نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة السلة في رابطة الدوري إنه تم تغريم أنونوبي لافتعاله الحدث "بشكل متهور".

كما طرد حكام المباراة لاعب ليكرز مونترزل هاريل بعدما دفع بطريقة عدائية لاعب آخر من رابتورز هو غاري ترنت جونيور الحاصل بدوره على غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار.

وصدرت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق الثلاثي بمبري، فانفليت وهورتون-تاكر على خلفية مغادرتهم لمقاعد البدلاء خلال هذا العراك.

وسيغيب بمبري عن صفوف فريقه الخميس عندما يستقبل رابتورز منافسه شيكاغو بولز.

أما فانفليت المصاب، فسيقضي عقوبته خلال المباراة المقبلة لفريقه في الموسم المنتظم فور عودته إلى الملاعب.

في المقابل، لن يلعب هورتون-تاكر مساء الخميس مع ليكرز في رحلته إلى ميامي في إعادة لنهائي الموسم الماضي بين الفريقين.



