صنز يقيل مدربه وليامس بعد الخروج من الدور الثاني للأدوار الإقصائية

أقيل مونتي وليامس، أفضل مدرب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي، من منصبه كمدرب لفينيكس صنز بعد الخروج من الدور الثاني للأدوار الإقصائية للمنطقة الغربية على يد دنفر ناغتس.

حقق وليامس 194 انتصارًا و115 هزيمة مع صنز خلال أربعة مواسم، ولكنه أقيل بعد يومين من خروجه في سلسلة نصف نهائي الغربية 4-2 أمام ناغتس.

قال مدير عمليات كرة السلة في صنز جيمس جونز وفق ما نقل عنه حساب النادي على إنستغرام: "نشعر بالامتنان لكل ما ساهم به مونتي في مجتمع صنز".



وحقق ناغتس فوزًا بنتيجة 125-100 في فينيكس في المباراة السادسة والتي كان صنز بحاجة للفوز بها لجر السلسلة إلى مواجهة سابعة في دنفر.

أبرم مالك صنز الجديد مات إيشبيا والذي اتخذ قرار إقالة وليامس وفق التقارير، صفقة ضخمة بعد توليه منصبه مباشرة، باستقدام كيفن دورانت من بروكلين نتس في اللحظات الأخيرة من فترة التبادل في شباط/فبراير الماضي.

لكن إصابة في الكاحل سمحت لدورانت بخوض 8 مباريات فقط مع الفريق في الموسم المنتظم.

وليامس الذي لديه سجل تدريبي إجمالي 367-336 في خمسة مواسم مع نيو أورليانز بيليكانز وأربعة مع صنز، قاد فينيكس إلى نهائي العام 2021 حيث خسر أمام ميلووكي باكس، قبل أن يخرج من الدور الثاني للأدوار الاقصائية في الموسمين الماضي والحالي.



مع توقيع كل من دورانت وديفن بوكر على عقد طويل الأمد، سيكون صنز وجهة جذابة لأي مدرب.

وينضم وليامس (51 عامًا) إلى نيك نورس من تورونتو رابتورز ومايك بودينهولزر من باكس كمدربين تمت إقالتهم هذا العام بعد أن فازوا بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال المواسم الخمسة الماضية.