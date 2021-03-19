تغريم نجم كليبرز "جورج" 35 ألف دولار لانتقاده الحكام

وكان جورج أدلى بتصريحاته للصحافيين الأربعاء عقب خسارة فريقه أمام دالاس مافريكس 89-105.

وعبّر جورج عن غضبه من عدم حصول فريقه على أخطاء خلال المباراة، حيث لم يسدد زملاؤه سوى 11 رمية حرة أمام مافريكس، بالرغم من أنهم اخترقوا سلة المنافس 46 مرة ولم يحصلوا سوى على 6 رميات حرة من أخطاء احتسبت لصالحهم.

وقال جورج بصوت عالٍ "نمارس ضغطا كبيرا على سلة (الفريق المنافس)"، مضيفا "من الجنوني عدم حصولنا على هذه الأخطاء. ولكن الأمور هي ما هي عليه. إنه ليس بالأمر الجديد بالنسبة لي".

ويرغب جورج عبر رسالته أن يعمد فريقه إلى إرسال شريط المباراة إلى الرابطة الوطنية، معللا ذلك بقوله "يجب على الرابطة أن تُلقي نظرة على ذلك".

ووصف جورج ما قيل له، بعد نقاش مع الحكام الأربعاء، تبريرا لما يحصل بـ"مجموعة من الأكاذيب"، مضيفاً "أنهم يعرفون ماذا يجري".