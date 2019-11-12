بول جورج يقترب من تسجيل بدايته مع كليبيرز

اقترب بول جورج من تسجيل بدايته مع فريقه الجديد لوس أنجليس كليبيرز، المرشح بقوة للمنافسة على لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وقد يشارك في مباراة الأربعاء على ملعب هيوستن روكتس أو التي تليها بعد 24 ساعة ضد نيو أورليانز بيليكانز بحسب شبكة "إي أس بي أن".

وغرد الصحافي في "إي أس بي أن" أدريان فويناروفسكي على تويتر نقلاً عن النجم الجديد الآخر في كليبيرز كاواي لينارد قوله إن "على الطاقم الفني واللاعب التقرير معاً الآن بشأن المباراة الأولى التي سيشارك فيها" جورج القادم هذا الموسم من أوكلاهوما سيتي ثاندر.

ومن المؤكد أن مشاركة جورج ستعطي دفعة هائلة لكليبيرز الذي استهل الموسم بسبعة انتصارات في مبارياته العشر الأولى ويتشارك المركز الثالث في المنطقة الغربية مع هيوستن روكتس ويوتا جاز خلف كل من لوس أنجليس ليكرز ودنفر ناغتس.

وخضع جورج لعملية جراحية مطلع أيار/مايو الماضي بعد خروج فريقه السابق ثاندر من الدور الأول للبلاي أوف على يد بورتلاند ترايل بلايزرز (1-4) حيث كان يعاني من تمزق في وتر الكتف الأيمن. واستغل الجراحون الفرصة لإجراء عملية جراحية في الكتف الثاني حيث كان يعاني من إصابة أيضا.

وقدم جورج موسماً رائعاً مع ثاندر وبلغ معدله في المباراة الواحدة 28 نقطة مع 8,2 متابعات و4,1 تمريرات حاسمة.

وجاء تعاقد كليبيرز مع جورج تلبية لرغبة لينارد الذي توج أفضل لاعب في نهائي الدوري الموسم الماضي عندما قاد تورونتو رابتورز للقب للمرة الأولى في تاريخه، وهو يواصل تألقه في مستهل الموسم الحالي بتسجيله ما معدله 26,9 نقطة في المباراة مع 8,5 متابعات و5,9 تمريرات حاسمة.



