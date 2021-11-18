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الدوري الأميركي للمحترفين

بروكلين نتس يتغلّب على كليفلاند كافالييرز بفضل هاردن

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تعافى بروكلين نتس من الخسارة أمام غولدن ستايت ووريرز بفوزه 109-99 على ضيفه كليفلاند كافالييرز الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

Reuters


وحقق جيمس هاردن 27 نقطة، 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة فيما أضاف كيفن دورانت 23 نقطة.

وحقق بروكلين نتس انتصاره الحادي عشر هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس لقاءات، حيث كان هذا الفوز هو الثامن للفريق في آخر عشر مباريات.

في المقابل، تكبدّد كليفلاند خسارته السابعة مقابل الفوز في تسع مباريات.

من جهة أخرى، تعرّض نيويورك نيكس لصافرات الاستهجان من قبل جماهيره بعد سقوطه أمام متذيل الشرقية أورلاندو ماجيك 104-98.

وأوقف تشارلوت هورنتس سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لواشنطن ويزاردز متصدر الشرقية بفوزه 97-87.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، فاز أتلانتا هوكس على بوسطن سلتيكس 110-99، وميامي هيت على نيو أورليانز بيليكانز 113-98 وديترويت بيستونز على إنديانا بيسرز 97-89.

كما تغلّب مينيسوتا تمبروولفز على ساكرامنتو كينغز 107-97 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس 101-89، وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 105-98، وبورتلاند ترايل بلايزرز على شيكاغو بولز 112-107.
 

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