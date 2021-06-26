واختبر كيد (48 عاماً) مسيرة على ملاعب كرة السلة مثقلة بالانجازات كللها بالفوز بميداليتين ذهبيتين مع المنتخب الأميركي الأولمبي في سيدني 2000 وبكين 2008، وبلقب "أن بي آيه" مع مافريكس في عام 2011. كما أمضى العامين الأخيرين كمساعد لمدرب لوس أنجليس ليكرز المتوج باللقب في الموسم الماضي.

وخاض كيد مباراة كل النجوم "أول ستار" 10 مرات في خلال 19 عاماً قضاها في الدوري دافع خلالها عن ألوان فرق مافريكس (1994-1996 و2008-2012) وفينيكس صنز (1996-2001) ونيوجيرزي نتس (2001-2008) ونيويورك نيكس (2012-2013).

وأقبل مافريكس على هاتين الخطوتين ضمن برنامج تعزيز قدراته على المنافسة على الألقاب، حيث سيحل كيد بدلاً من سلفه ريك كارلايل الذي تخلى عن مهامه الأسبوع الماضي قبل أن يوقع هذا الأسبوع مع نادي إنديانا بايسرز، فيما يحل هاريسون بدلاً من دوني نيلسون.

اعتزل كيد اللعب في حزيران/يونيو 2013 وعين بعد أيام قليلة مدرباً لفريق بروكلين نتس، قبل أن يغادره بعد عام واحد فقط إلى ميلووكي باكس ثمّ انتقل إلى لوس أنجلس ليكرز كمساعد في يوليو 2019.