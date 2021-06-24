الدوري الأميركي للمحترفين: 48 نقطة ليونغ في أرض ميلووكي تمنح أتلانتا التقدم في نهائي الشرقية



وأضاف يونغ 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما سجل 12 نقطة في الربع الأخير، ليلعب دوراً رئيساً في فوز فريقه.

قال يونغ: "استمرينا في القتال حتى النهاية، بصرف النظر عن النتيجة، هذا ما سنقوم به، سنتابع القتال".

وسجل يونغ (22 عاماً) أعلى رصيد للاعب يخوض نهائي المنطقة للمرة الأولى، وذلك منذ اعتماد نظام المنطقتين قبل 50 سنة.

وتستمر سلسلة النهائي الجمعة في ميلووكي، ويتأهل الفائز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة إلى نهائي الدوري لملاقاة الفائز بين فينيكس صنز ولوس أنجليس كليبرز في المنطقة الغربية (2-صفر).



وأضاف للفائز الشاب جون كولينز 23 نقطة و15 متابعة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 12 نقطة و19 متابعة.

ولدى الخاسر، سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة وأضاف جرو هوليداي 33 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

"سنصبح أذكى"

قال مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر "سنتحسّن. سنصبح أذكى مباراة بعد مباراة".



وهذه أول خسارة لميلووكي على أرضه في الأدوار الاقصائية هذا الموسم، علماً أنه أقصى بروكلين نتس القوي في نصف نهائي المنطقة.



أضاف بودنهولتسر عن نجم المباراة: "يونغ لاعب رائع، عاش ليلة رائعة، نشعر أنه بمقدورنا اللعب أفضل".



خلال الربع الثالث، سجل أتلانتا 21 نقطة مقابل 8 لخصمه، بينها 8 نقاط لكولينز (6 من كرات ساحقة) و7 ليونغ، ليتقدم هوكس 79-73 على مضيفه.



لكن يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين سابقاً، سجل 6 نقاط ليقود سلسلة من 13 نقطة لفريقه مقابل اثنتين للضيوف ويتقدم باكس 105-98.



إلا أنّ الثنائي كولينز ويونغ عاد إلى الواجهة ولعب كابيلا أدواراً هجومية ليعود هوكس إلى المقدمة قبل نحو نصف دقيقة على النهاية.



والتقط يونغ كرة ضائعة ليزرع بعدها رميتين حرتين، ثم تبادل مع يانيس تسجيل الرميات الحرة في الثواني الأخيرة، ليحافظ الضيوف على فارق النقاط الثلاث.



وفي الرمق الأخير، أهدر كريس ميدلتون (15 نقطة) رمية المعادلة من خارج القوس، علما أنّه لم يسجل أيّ ثلاثية من تسع محاولات في المباراة.



قال يونغ "أثق بهذا الفريق، أدركنا أنه بمقدورنا تحقيق الفوز خارج أرضنا، ثقتنا لا حدود لها، نعمل كثيراً كي يثق كل منا بالآخر".

غياب لينارد



من جهة ثانية، قال لوس أنجليس كليبرز الذي يتخلف بمباراتين أمام فينيكس صنز في نهائي الغربية، إنّ نجمه كواهي لينارد الغائب عن أول مباراتين بسبب التواء في ركبته، لن يخوض المواجهة الثالثة الخميس في لوس أنجليس، ليغيب عن خامس مباراة متتالية في البلاي أوف.

ويبلغ معدل لينارد، بطل الدوري سابقاً مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز، 30,4 نقطة و7,7 متابعات و4,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة ضمن 11 مباراة في البلاي أوف، قبل تعرضه للإصابة في المباراة الرابعة من نصف نهائي المنطقة الغربية ضد يوتا جاز.

ويحوم الشك حول مشاركة المخضرم كريس بول موزع فينيكس، بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

وبلغ معدل تسجيل بول، لاعب كليبرز السابق، 25,5 نقطة و10,2 تمريرات و5 متابعات في الدور الثاني ضد دنفر ناغتس.