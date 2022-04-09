إمبيد يبقي على آمال سيكسرز بالمركز الثالث

وبعدما ضمن ميامي هيت صدارته للمنطقة الشرقية ما يترافق معها من أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" التي تنطلق السبت المقبل، تبقى المنافسة قائمة خلفه على تحسين المراكز.

ويحتل ميلووكي باكس حامل اللقب الوصافة ومن خلفه بوسطن سلتيكس وسيكسرز، مع بقاء مباراة لكل من الفرق الثلاثة تخوضها الأحد.

وتبدو الوصافة محسومة الى حد كبير لصالح باكس (51 فوزاً مقابل 30 خسارة)، فيما يملك سلتيكس وسيكسرز نفس الرصيد (50-31) مع أفضيلة المواجهات المباشرة لصالح الفريق الأخضر الأسطوري.

وكل ما بإمكان سيكسرز تحقيقه هو انتزاع المركز الثالث من سلتيكس، شرط فوزه على ديترويت بيستونز في مباراته الأخيرة في الموسم المنتظم، وخسارة منافسه على أرض ممفيس غريزليز وصيف المنطقة الغربية.

وأبقى سيكسرز على آماله بإزاحة سلتيكس بفضل إمبيد الذي نجح في 14 من محاولاته الـ17 في مباراة السبت ضد بايسرز، لينهي اللقاء بـ41 نقطة مع 20 متابعة.

وضمن إمبيد لقب هداف الدوري بمعدل 30.4 نقطة في المباراة (قبل لقاء السبت)، أمام نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (29.9)، ما يمنحه فرصة أكبر لمزاحمة الأخير ونجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش على لقب أفضل لاعب في الدوري (أم في بي) الذي ناله الأخير الموسم الماضي.

ولعب جيمس هاردن دوراً مؤثراً في فوز سيكسرز على بايسرز الذي خرج خالي الوفاض من الموسم ولم يتأهل حتى الى الملحق "بلاي إن" المخصص لأصحاب المراكز من 7 الى 10، بتسجيله 22 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.

