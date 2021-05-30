أنتيتوكونمبو يقود ميلووكي باكس إلى الدور الثاني

وضرب باكس موعداً في الدور الثاني من الـ"بلاي أوف" مع الفائز بين بروكلين نتس وبوسطن سلتيكس، حيث يتقدم الأوّل بنتيجة 2-1.

وحقق أنتيتوكونمبو 20 نقطة و12 متابعة و15 تمريرة حاسمة في مباراة تقدم خلالها فريقه بفارق 25 نقطة على ميامي، فيما أضاف زميلاه بروك لوبيز 25 نقطة والاحتياطي برين فوربس 22.

وساهم كريس مدليتون بـ 20 نقطة، فيما كان فريقه يعود إلى أجواء المباراة بعدما تأخر بفارق 12 نقطة مع نهاية الشوط الأوّل، محققاً انتصاره الرابع توالياً في سلسلة من 7 مباريات ممكنة.

قال أنتيتوكونمبو المنتشي بالتأهل "علينا أن نركز على أنفسنا، وأن نتطور"، مضيفاً "علينا أن نتحسن من الناحية الدفاعية ومهما كانت هوية المنافس في الدور التالي، سنكون جاهزين. نحاول أن نركز على كل مباراة على حدى".

وبات اليوناني ثالث لاعب فقط من باكس يحقق "تريبل-دابل" في الأدوار الإقصائية بعد الاسطورة كريم عبد الجبار، عندما كان يعرف باسم لو ألسندور في عام 1970، وبول بريسي عام 1986.

وعجز هيت عن تكرار إنجاز العام الماضي عندما وصل إلى النهائي وخسر أمام لوس أنجليس ليكرز، بعدما كان أقصى في طريقه باكس بالذات بعد سلسلة من خمس مباريات في الدور الثاني.

ولم يسبق أن تلقى هيت أربع هزائم متتالية في الـ "بلاي اوف" منذ خسارته بالنتيجة ذاتها أمام شيكاغو بولز في الدور الأوّل في عام 2007.

أحداث المباراة

سيطر هيت منذ بداية المباراة، في حين فشل أنتيتوكونمبو في تسديداته الست الأولى، ليتقدم أصحاب الأرض 58-46.

غير أن ميلووكي افتتح الربع الثالث بتسجيله 24 نقطة مقابل 6 فقط لمنافسه، من دون أن يترك فرصة اخرى لهيت لالتقاط أنفاسه أو العودة إلى أجواء اللقاء.

وأردف أنتيتوكونمبو "لعبوا أمامنا بقساوة، إلا أننا حافظنا على رباطة جأشنا وواصلنا تمرير الكرة والدفاع وتمكنا من احراز الفوز".

وبالفعل، نجح باكس في التقدم للمرة الاولى في المباراة 69-68 بفصل رميتين حرتين لمدليتون بعد 5,08 دقائق من الربع الرابع الأخير، ليتبعهما برمية ثلاثية ضمن سلسلة من 10 نقاط لفريقه بدون رد من منافسه، لتصبح النتيجة 72-68 بعدما كان متأخراً 64-57 عند الاستراحة.

وأكد أنتيتوكونمبو أنه كان من الصعب عليه التقيّد بدور معين في الملعب وحاول مساعدة فريقه عبر تنويع مهامه بدلاً من الخروج بغلة هجومية وافرة.

وقال "في حال أردت أن تكون عظيماً، فان ذلك سيؤلم قليلاً. لن تكون الأمور سهلة"، مضيفاً "أنا مبارك لقدرتي على القيام بالعديد من الأمور للمساهمة لفريقنا. بإمكاني التسجيل وتمرير الكرة والتقاط المرتدات".

وخاض باكس مباراته الاولى من دون لاعبه دونتي ديفينتشنزو الذي سيغيب عن المباريات المتبقية من الأدوار الإقصائية نتيجة تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر في المباراة الثالثة في هذه السلسلة في ميامي الخميس.

وتشير الأرقام إلى أهمية ديفينتشنزو مع باكس حيث بلغ معدله 10,4 نقاط و5,8 متابعات و3,1 تمريرات حاسمة و1,1 سرقة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

وأثنى أنتيتوكونمبو على زميله قائلاً "انه جزء مهم من أسلوب لعبنا"، وختم "سيكون من الصعب ألا يكون متواجداً معنا ولكن الكثير من اللاعبين سيحلون بدلاً منه".

ولم تحل "تريبل-دابل" جيمي باتلر مع 12 نقطة و10 تمريرات حاسمة و10 متابعات وتألق بام أديبايو مع 20 نقطة و14 متابعة في منع الخسارة عن هيت بسبب الفارق البدني والمعنوي بين الفريقين.

