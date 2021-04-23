أنتيتوكونمبو يتعملق أمام سيكسرز وعودة خجولة لديفيس مع ليكرز

وأضاف للفائز كريس ميدلتون 24 نقطة وبوبي بورتيس 23، فيما سجل بروك لوبيز 16 وجرو هوليداي 12 ومرر 11 كرة حاسمة.

وتفادى باكس أمام سفنتي سيكسرز خسارته الثالثة توالياً، وعزز بهذا الفوز مركزه الثالث في الشرقية مع 36 فوزاً مقابل 22 خسارة.

دخل باكس أجواء المباراة منذ البداية، ونجح في تسجيل رمياته العشر الأولى، موسعاً الفارق إلى 17 نقطة مع نهاية الشوط الأوّل 77-60.

وتألق لاعبو باكس في الرميات الثلاثية، فسجلوا 13 رمية من التسديدات الـ 21 الأولى، لينهي الفائز المباراة مع 20 سلة بعيدة ناجحة من أصل 40 محاولة.

علينا أن نحافظ على تواضعنا

قال أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين بعد الفوز: "فيلادلفيا هو فريق يمكن أن نقابله في الأدوار الإقصائية "، مضيفاً: "الجميع كان متشوقاً للمباراة وخرج إلى الملعب مع الكثير من الطاقة، كان اختباراً جيداً لنا".

وأضاف ابن الـ 26 عاماً: "اليوم، المباراة كانت وكأنها في الأدوار الإقصائية بالنسبة لي، هي خطوة أخرى، علينا أن نحافظ على تواضعنا، كنا نحتل المركز الأوّل في المنطقة الشرقية ولكن خرجنا في وقت باكر في العامين الماضيين".

إصابة بورزينغيس



في مباراة ثانية، سجل العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 نقطة لفريقه دالاس مافريكس وقاده للفوز على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 115-110.

وعاد إلى صفوف ليكرز لاعبه أنتوني ديفيس بعدما غاب عن 30 مباراة لإصابة في ربلة السابق، وبدا واضحاً أنه يحتاج للمزيد من الوقت لاستعادة مستواه السابق حيث لم يسجل سوى سلتين من أصل 12 محاولة، منهياً اللقاء مع أربع نقاط فقط.

واستمر غياب نجم ليكرز الآخر ليبرون جيمس الذي لم يلعب منذ 20 آذار/مارس 2021، ما أرخى بظلاله على حامل اللقب الذي مني بهزائم عدة وتراجع للمركز الخامس في المنطقة الغربية مع 35 فوزاً و24 خسارة.

ومع جلوس ديفيس على مقاعد البدلاء، تمكن ليكرز من تقليص الفارق من 11 نقطة مع نهاية الشوط الأوّل إلى أربع قبل 3 دقائق من صافرة النهاية، لكن من دون أن يتمكن من الإقتراب أكثر.

وخسر فريق مافريكس جهود لاعبه العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس في الربع الثالث بعدما أصيب في كاحله الأيسر وغادر الملعب متوجهاً إلى غرف تبديل الملابس.

وفي مباراة ثالثة، سجل كيمبا ووكر 32 نقطة مع 11 تسديدة ناجحة من أصل 17، ليلحق فريقه بوسطن سلتيكس خسارة بمنافسه فينيكس صنز 99-86.

