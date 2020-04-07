جاء مولر من بافاريا العليا إلى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي أس في باهل في سن العاشرة. شق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن وكان عنصراً دائماً في الفريق المحترف منذ عام 2009".

وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2013.

وقال مولر بعد تجديد العقد: "وقع الجانبان بشعور جيد حقاً، أنا متأكد من أنه بمجرد أن نلعب مرة أخرى، سنستمر في النجاح، وهذا ما يحفزني. بالنسبة لي، كانت الأولوية رقم واحد هي التمديد، وشعر النادي بنفس الشعور. نحن نقاتل من أجل بعضنا البعض، هذا النادي ليس مجرد صاحب عمل قديم بالنسبة لي، إنه شغفي، أنا سعيد لأنني سأبقى هنا لمدة عامين إضافيين، وسأقدم كل شيء داخل الملعب وخارجه".

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينز رومينيغه في تصريح نقله موقع النادي الإلكتروني: "يسرني أن توماس مولر قد مدد عقده لمدة عامين آخرين حتى 30 يونيو 2023. أود أن أشكر توماس ومستشاره لودفيغ كوغل على المناقشات الواثقة والعادلة. قام أوليفر كان وحسن صالحميدزيتش بعمل عظيم".

أما المدير الرياضي حسن صالحميدزيتش فقد قال: "أنا سعيد لأننا تمكنا من الاتفاق مع توماس، بالنسبة لنا، يعتبر توماس لاعباً مميزاً وإحدى الشخصيات التي تكون هوية النادي، وهو قائد في الميدان وقد حقق الكثير مع بايرن، نحن نعرف ما لدينا فيه، وهو أيضاً يعرف ما لديه في بايرن. لم يكن علينا إجراء محادثات طويلة وكلنا سعداء بأن الأمور ستستمر على هذا النحو حتى عام 2023".