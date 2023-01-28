بايرن ميونيخ من أجل تصحيح المسار من بوابة فرانكفورت من قبل beIN SPORTS January 28, 2023 10:24 2:36 دقيقة بايرن ميونيخ في مواجهة مرتقبة أمام آينتراخت فرانكفورت من أجل وضع حد للشك واستعادة التوازن المفقود في آخر جولتين. شاهد المباراة مباشرة وحصرياً انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM تقارير إخبارية بايرن ميونيخ الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت -آخر الفيديوهات 10:56 دقيقة سابالينكا تتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 0:33 دقيقة الشربيني تتوج بلقب بطولة نيويورك للإسكواش 2:53 دقيقة بوحزامة يبحث عن معجزة مع أنجيه 3:09 دقيقة قمّة مرتقبة بين مارسيليا وموناكو 2:42 دقيقة برشلونة ضيفاً على جاره جيرونا 2:36 دقيقة بايرن ميونيخ من أجل تصحيح المسار 3:36 دقيقة مانشستر سيتي ينهي مشوار آرسنال عند الدور الرابع 2:04 دقيقة السنغال تتجاوز موريتانيا وتبلغ نصف النهائي 0:44 دقيقة تقارير تؤكد انتقال أوناحي إلى مارسيليا 0:50 دقيقة بعثة أوكلاند سيتي تحط الرحال في المغرب