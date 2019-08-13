الصحيفة قالت إن بن سبعيني وصل إلى مقر النادي وخضع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى الدوري الألماني، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي تسعة ملايين دولار، يذكر أن اللاعب المتوج مع الجزائر بكأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر يملك عقدا مع رين يمتد حتى الصيف المقبل.

