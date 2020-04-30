ويعتبر فحص اللاعبين بفيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن أكثر من ستة آلاف وفاة معلنة في ألمانيا حتى الساعة، عاملا أساسيا ضمن خطة استئناف المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وأكدت الرابطة لوكالة "سيد"، أحد فروع وكالة فرانس برس، أن إجراء الفحوصات قد بدأ في دوري الدرجتين الاولى والثانية في ظل آمال معقودة باستئناف المباريات في التاسع او السادس عشر من أيار/مايو.

الا ان الدوري لن يعاود نشاطه قبل الحصول على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وسبق لوزير العمل الألماني أن وافق على خطة العودة شرط فحص كل لاعب مرتين قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعد أن سبق وعاد اللاعبون الى التمارين الفردية.

وسيخضع اللاعبون لإجراءات صحية ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص "كوفيد-19" كل بضعة أيام.

وستجتمع ميركل عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع رؤساء المقاطعات الست عشرة الخميس حيث سيُطرح موضوع البوندسليغا على الطاولة، الا ان القرار النهائي سيتخذ الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة "بيلد" المحلية الواسعة الانتشار الى أن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة ومتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط قبل تعليق الموسم في منتصف آذار/مارس الفائت، من الأندية التي بدأت بإجراء الفحوصات الخميس. فيما يتوقع أن تبادر أندية أخرى الى ذلك في الايام المقبلة.

أما في اسبانيا، أفاد مصدر مقرب من الرابطة لوكالة فرانس برس أن "هذه الفحوصات يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل"، حيث أن بروتوكول الدوري لاستئناف نشاطه يتضمن إجراء فحوصات "كوفيد-19" للاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وأشارت صحيفتا "ماركا" و"أس" المحليتان إلى أن الرابطة تنوي إجراء الفحوصات بين يومي الثلاثاء والخميس، على أن يسمح للاعبين بمعاودة التمارين الفردية بعد 48 ساعة بعد أن سمحت الحكومة الاسبانية للرياضيين المحترفين بممارسة التمارين الفردية بدءا من الرابع من أيار/مايو.

ويتضمن البروتوكول الذي اتفق عليه الاتحاد مع الرابطة في مطلع نيسان/أبريل الحالي أربعة مراحل تصاعدية، بدءا من التمارين الفردية الى الجماعية وقد يتطلب "ما يقارب الشهر" وفق رئيس الرابطة خافيير تيباس.

وقال تيباس في حديث مع قناة "موفيستار" الثلاثاء "آمل أن نعاود اللعب في حزيران/يونيو. لدينا حتى 28 منه".

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