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كوبا أمريكا 2019
الدوري الألماني

فافر يمدّد عقده مع دورتموند حتى 2021

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أعلن بوروسيا دورتموند الذي حل وصيفاً لبطل الدوري الألماني في الموسم المنصرم، الثلاثاء تمديد عقد مدربه السويسري لوسيان فافر حتى نهاية موسم 2020-2021.

Reuters

 

وتولى فافر (61 عاماً) تدريب النادي الألماني في صيف العام الماضي، وقاده في موسمه الأول إلى الحلول وصيفاً لبايرن ميونيخ الذي توج للموسم السابع توالياً، بفارق نقطتين فقط عن دورتموند، علماً بأن الفريق الأسود والأصفر كان قريباً من تحقيق اللقب بعد تصدره ترتيب البوندسليغا لفترات عدة خلال الموسم.

ونقل بيان للنادي عن مديره الرياضي ميكايل تسورك قوله "خلق لوسيان هيكليات واضحة وطوّر لاعبينا. لقد حقّق التوقعات بنسبة 100 بالمئة".

وكان من المقرّر أن ينتهي عقد فافر، المدرب السابق لنيس الفرنسي، مع دورتموند بنهاية الموسم المقبل، لكنه مدّد حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وأكد المدرب من جهته تطلعه إلى "عمل بناء وناجح مع بوروسيا دورتموند" في الفترة المقبلة.

بوروسيا دورتموند لوسيان فافر
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