غاغو أصغر مدرب في الدوري الأرجنتيني من قبل beIN SPORTS October 25, 2021 21:18 2:34 دقيقة مشوار اللاعب الأرجنتيني السابق فيرناندو غاغو مليء بالإنجازات على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، لكن الإصابات المتتالية أجبرته على اعتزال اللعب والاتجاه نحو التدريب، ليُصبِحَ اليوم أصغر مدرب في الدوري الأرجنتيني للمحترفين. تقارير إخبارية فيرناندو غاغو الدوري الأرجنتيني -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة غاغو أصغر مدرب في الدوري الأرجنتيني 1:00 دقيقة الدحيل يعود بانتصار ثمين 3:49 دقيقة محمد صلاح الزعيم الإفريقي الجديد في الدوري الممتاز 1:00 دقيقة كونتي.. زيدان.. من هو المرشح لخلافة سولشار؟ 0:44 دقيقة فولفسبورغ يعيّن فرونتزيك مدرباً خلفاً لفان بوميل 0:29 دقيقة برشلونة يعلن إصابة دي يونغ في الفخذ 0:31 دقيقة رونالدو يلقي اللوم على الفريق 6:45 دقيقة سقوط يونايتد المدوي..هل حان الوقت لإقالة سولشار؟ 0:38 دقيقة سولشار يتلقى بعض الدعم رغم الخسارة المدوية 0:30 دقيقة برشلونة يستنكر اعتداء جماهيره على كومان