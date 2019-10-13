البلجيكي أنهى السباق متقدما بفارق29 ثانية عن أقرب منافسيه ليصل إلى خط النهاية قاطعا المسافة في ظرف زمني قدره 5 ساعات و34 دقيقة و20 ثانية وحل الهولندي " نيكي تيربسترا ،في المركز الثاني والبلجيكي أوليفر نايسن الذي جاء في المركز الثالث.