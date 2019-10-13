البلجيكي أنهى السباق متقدما بفارق29 ثانية عن أقرب منافسيه ليصل إلى خط النهاية قاطعا المسافة في ظرف زمني قدره 5 ساعات و34 دقيقة و20 ثانية وحل الهولندي " نيكي تيربسترا ،في المركز الثاني والبلجيكي أوليفر نايسن الذي جاء في المركز الثالث.
البلجيكي أنهى السباق متقدما بفارق29 ثانية عن أقرب منافسيه ليصل إلى خط النهاية قاطعا المسافة في ظرف زمني قدره 5 ساعات و34 دقيقة و20 ثانية وحل الهولندي " نيكي تيربسترا ،في المركز الثاني والبلجيكي أوليفر نايسن الذي جاء في المركز الثالث.
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