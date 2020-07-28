تقريب موعد طواف فرنسا 2021 أسبوعا لتفادي صدام مع اولمبياد طوكيو

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد "لتجنب تداخل سباقات الدراجات الهوائية في الأولمبباد (24، 25 و28 تموز/يوليو) مع طواف فرنسا (الذي كان مقرراً بين 2 و25 تموز/يوليو) ... سينتهي طواف فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق الألعاب الأولمبية".

وتسبب فيروس كورونا المستجد إلى إرجاء أولمبياد طوكيو من العام الحالي الى الصيف المقبل حيث سينطلق في 23 تموز/يوليو 2021 ويستمر حتى الثامن من آب/أغسطس.

وكان من المقرر أن ينطلق طواف فرنسا 2021 من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، إلا أن عمدة المدينة طالب الأسبوع الفائت بتعديل كي لا يصطدم ذلك مع استضافة المدينة لأحداث رياضية أخرى مثل كأس أوروبا في كرة القدم.

وكشف الاتحاد عن روزنامته لعام 2021 التي ستتضمن 35 سباقاً في 12 بلداً حيث غاب عن القائمة كل من سباق كاليفورنيا الاميركي و "رايد لندن" البريطاني.

وتسبب "كوفيد-19" بتأجيل موعد انطلاق الطواف هذا العام من 29 آب/أغسطس الى 20 أيلول/سبتمبر.