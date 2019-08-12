تعرض الدراج الإيطالي بوتزوفيفو لإصابات خطيرة بعد حادثة دهس

وأفاد الفريق على موقعه الرسمي "على الرغم من استقرار حالته وعدم دخوله في غيبوبة، إلا ان بوتزوفيفو يعاني من كسور عدة تستوجب إجراء عمليات جراحية".

وتعرّض بوتزوفيفو للحادثة أثناء خضوعه للتمارين بالقرب من كوزنسا في جنوب إيطاليا، استعداداً لطواف "فويلتا" الاسباني الذي يبدأ في 24 أب/ أغسطس.

وأشارت تقارير إلى أنّ بوتزوفيفو يعاني من كسور في ستة من أضلاعه وإصابات في الصدر، ما يرجح غيابه عن منافسات الطواف الإسباني.

ونقل الدراج الإيطالي، البالغ 36 عاماً، إلى مستشفى محلي حيث يقبع في غرفة العناية المركزة.

وساعد بوتزوفيفو الذي يعتبر من اختصاصيي التسلق، زميله ومواطنه فينتشينزو نيبالي لاحتلال المركز الثاني هذا العام في طواف جيرو (إيطاليا).