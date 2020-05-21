إيقاف الدراج الكولومبي بانتانو لتناوله منشطات

وكان الكولومبي موقوفا بشكل موقت منذ العام 2019 بعد خضوعه لفحص منشطات إيجابي، قبل ان يقرر اعتزال منافسات الرياضة.

وأورد الاتحاد في بيان ليل الأربعاء ان المحكمة "وجدت الدراج مذنبا بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات (...) وفرضت عليه فترة عدم أهلية (إيقاف) تمتد أربعة أعوام".

وخضع بانتانو دراج فريق "تريك" لفحص كشف المنشطات خارج نطاق المنافسات في شباط/فبراير 2019 بعيد مشاركته في دورة في جنوب فرنسا، وأوقف موقتا في نيسان/أبريل من العام نفسه بعدما جاءت النتيجة إيجابية.

وفي حزيران/يونيو 2019، أعلن بانتانو قراره الاعتزال.

وحقق بانتانو (31 عاما) أربعة انتصارات في مسيرته منذ العام 2015، هي الفوز بمرحلة في كل من طواف فرنسا وطواف سويسرا في العام 2016، ومرحلة في طواف كاتالونيا الإسباني (2018)، بالإضافة الى لقبه الوطني في سباق ضد الساعة عام 2017.