ليبرون يشيد بجهود رابطة اللاعبين للبادل February 6, 2023 14:38 1:37 دقيقة أكد المصنف الأول عالمياً في البادل خوان ليبرون أنّ رياضة البادل في تحسن مستمر، وأنّ رابطة اللاعبين للعبة أضافت الكثير، مشيراً إلى أنّ سر تفوقه مع زميله أليخاندرو غالان هو التعلم لتطوير وتحسين الأداء. مقابلات البادل خوان ليبرون -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة ريال مدريد يواجه الأهلي المصري 0:31 دقيقة بايرن ميونيخ يعين مدرباً جديداً للحراس 2:52 دقيقة كلاسيكو فرنسي واعد بين مارسيليا وسان جيرمان 3:16 دقيقة يونايتد يأمل في الضغط على سيتي حين يواجه ليدز 0:33 دقيقة وفاة المدرب الأسطورة الكرواتي بلاجيفيتش 0:46 دقيقة دومينيكو تيديسكو مدربًا جديدًا للمنتخب البلجيكي 1:01 دقيقة ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجّل في تاريخ الـ"NBA" 0:35 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر تهبّ لدعم متضرّري الزلزال 0:46 دقيقة الهلال يسطر التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية 1:32 دقيقة فريق ألفا روميو يكشف عن سيارته الجديدة لعام 2023