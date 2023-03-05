طارق زينل: "بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل هي بطولة ممتعة" من قبل beIN SPORTS March 5, 2023 16:47 2:53 دقيقة أكد طارق زينل، مدير بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 وأمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، بأن بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل هي بطولة ممتعة. مقابلات طارق زينل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة تنظيم رائع لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 2:53 دقيقة طارق زينل: "بطولة ممتعة" 0:35 دقيقة الفوز الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية 0:52 دقيقة فيلادلفيا وهاردن يوقفان سلسلة انتصارات باكس 1:04 دقيقة المجلس الدولي لكرة القدم يصادق على تغييرات جديدة 3:08 دقيقة مباراة بآمال مختلفة بين ريال بيتيس وريال مدريد 2:25 دقيقة برشلونة ليبتعد بالصدارة وفالنسيا للهروب من الهبوط 0:39 دقيقة مبابي: "كنت أعرف أنني سأحطم الرقم" 4:56 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لبايرن بفوز مثير على نانت 5:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إشبيلية