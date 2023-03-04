ستوباتشوك ودي نينو إلى نهائي بطولة أريدُ الكبرى للبادل 2023 من قبل beIN SPORTS March 4, 2023 17:52 5:14 دقيقة بلغ الثنائي الأرجنتيني المكون من فرانكو ستوباتشوك ومارتن دي نينو نهائي بطولة أريدُ الكبرى للبادل 2023 بفوزهما على الثنائي المكون من الإسباني أرتورو كوييو والأرجنتيني أغوستين تابيا بمجموعتين لواحدة. الملخصات البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة تشلسي يستعيد نغمة الفوز ويتخطى عقبة ليدز 0:49 دقيقة طرابزون سبور يسقط على أرضه أمام عمرانية سبور 5:48 دقيقة ريمونتادا مثيرة تمنح أرسنال ثلاث نقاط غالية 5:14 دقيقة ستوباتشوك ودي نينو إلى النهائي 2:39 دقيقة المصري محمد صلاح يتحدّث عن أهدافه مع ليفربول 3:22 دقيقة مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل ويقلص الفارق مع آرسنال 3:26 دقيقة انطلاق فعاليات المؤتمر الآسيوي للطب الرياضي 0:57 دقيقة تومي بول يتأهل إلى نهائي بطولة أكابولكو 1:01 دقيقة أستراليا تتغلب على إيران في كأس آسيا للشباب 2:21 دقيقة بايرن ميونيخ يحلّ ضيفًا ثقيلاً على شتوتغارت