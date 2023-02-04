• الجولة الجديدة تضم أربع بطولات كبرى بدايةً مع بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل خلال شهر فبراير

• البطولات تنطلق مجدداً في أشهر الملاعب مثل ملعب رولان جاروس وفورو إيتاليكو

لندن، الدوحة، روما؛ 4 فبراير 2023 - كشفت جولة بريميير بادل عن فعالياتها المرتقبة لعام 2023 والتي تُقام في خمس قارات وتضم ما لا يقل عن ثماني بطولات.

وينطلق الموسم الجديد من جولة بريميير بادل على أرض الدوحة مع بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل التي تقام في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش اعتباراً من 26 فبراير وحتى 5 مارس.

وتحط الفعالية الرياضية رحالها بعدها في أوروبا التي تستضيف بطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا، وذلك في استاد فورو إيتاليكو من 10 وحتى 16 يوليو. وتنتقل الجولة من روما إلى إسبانيا حيث تقام الفعالية الأولى من بطولة بريميير بادل P1 لهذا الموسم، حيث من المقرر أن تنطلق بطولة مدريد بريميير بادل من 17 وحتى 23 يوليو.

وتستمر فعاليات الجولة بعدها مع بطولة بريميير بادل P1 ميندوزا في الأرجنتين، وذلك بين 31 يوليو و6 أغسطس، قبل أن تعود مجدداً إلى القارة الأوروبية حيث تُقام البطولة الكبرى الثالثة من الموسم. وتقام بطولة Greenweez بريميير بادل الكبرى باريس على أرض ملعب رولان جاروس الشهير اعتباراً من 4 وحتى 10 سبتمبر.

وتستضيف مصر الجولة الرياضية على أرضها حيث من المقرر أن تنطلق بطولة نيو جيزة بريميير بادل P1 بين 30 أكتوبر و5 نوفمبر.

وتعود البطولة الكبرى النهائية إلى موطن البادل في المكسيك، حيث تنطلق بطولة GNP المكسيك الكبرى بريميير بادل بين 27 نوفمبر و3 ديسمبر.

ويصل الموسم الجديد من بطولة بريميير بادل لعام 2023 إلى محطته الأخيرة مع بطولة بريميير بادل P1 ميلانو، إذ من المقرر أن يستضيف ملعب أليانز كلاود البطولة النهائية من 4 وحتى 10 ديسمبر. وكشف الاتحاد الدولي للبادل عن احتمالية إضافة مزيد من البطولات إلى الفعالية المرتقبة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "يحمل عام 2023 مجموعةً من الفعاليات المهمة ضمن بطولات بريميير بادل المقرر إقامتها في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل هذه الموسم أحد أكثر المواسم تشويقاً للمحترفين والهواة على حدٍ سواء. ويسرّني أن أشهد النجاحات المستمرة التي نحققها معاً بعد تميزنا العام الماضي، إلى جانب التركيز بصورة دائمة على سلامة اللاعبين، حيث يواصل الاتحاد الدولي للبادل جهوده لإتاحة الفرصة أمام المعجبين للاستمتاع بسلسلة حماسية من بطولات بريميير بادل".

وبدوره، قال ناصر الخليفي، رئيس بطولة بريميير بادل: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق بطولاتنا لعام 2023، وتكرار التجربة واللحظات الشيقة التي اختبرناها معاً العام الماضي في مختلف دول العالم. ونتطلع قُدماً لهذا الموسم الجديد المليء بالفعاليات الحماسية، حيث تتركز جهودنا في تنظيم هذه الجولة على الرياضيين المبدعين".

ومن جهته، صرح مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبادل: "يشعر اللاعبون بحماسٍ كبير للعودة إلى الملاعب والمشاركة في بطولات بريميير بادل لهذا العام. ونواصل عملنا في هذا الموسم للمضي قدماً مستكملين سلسلة النجاحات التي حققناها العام الماضي، كما نعمل على تسطير مزيد من الإنجازات للارتقاء بمكانة رياضة البادل ومعاييرها على المستوى العالمي. وتتميز الجولة الدولية بدرجة عالية من الاحترافية بالاستفادة من مجموعة مميزة من المرافق والمساحات عالمية المستوى. ويتطلع الاتحاد الدولي للبادل قُدماً لانطلاق البطولة الافتتاحية الكبرى من الموسم الجديد، والمقرر إقامتها في قطر في وقتٍ لاحق من هذا الشهر".



وتتضمن الجولة توزيع جوائز مالية كبيرة، حيث يحصل الفائزون في بطولات بريميير بادل الكبرى على 525 ألف يورو، ويحصل الفائزون في بطولات P1 على 300 ألف يورو، في حين يحصل الفائزون في بطولات P2 على 150 ألف يورو. ويشمل نظام نقاط التصنيف الذي يعتمده الاتحاد الدولي للبادل في جميع بطولات بريميير بادل 2000 نقطة للثنائي الفائز بالبطولات الكبرى، و1000 نقطة لبطولات P1، و500 نقطة لبطولات P2، تليها نقاط الدرجات الأخرى وفق النظام التنازلي لجولة كوبرا التابعة للاتحاد الدولي للبادل.

وتُبث بطولات بريميير بادل لموسم عام 2023 للبادل بشكل مباشر في أكثر من 180 منطقة، من خلال قنوات مثل ESPN ( في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك ودول الكاريبي)؛ وSky Sports (في إيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وسويسرا)؛ وbeIN SPORTS (في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا)؛ وViaplay (في السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وهولندا)؛ و SuperSport(في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى)؛ و Canal+(في فرنسا وغيرها من المناطق العالمية)؛ وغيرها الكثير من القنوات والمناطق.

