انضمام أكثر من 110 لاعبة من نخبة الرياضيات إلى جولة بريميير بادل العالمية

وتنطلق منافسات فئتي السيدات والرجال بالتزامن معاً خلال موسم بريميير بادل، مع قرب بدء المناقشات مع شركات التسويق المحلية لتقييم البطولات التي يمكنها استضافة جولة السيدات بشكل فوري.

ويُشكل هذا الإعلان محطةً هامة بالنسبة لجولة بريميير بادل، الجولة الرسمية العالمية لرياضة البادل والوحيدة التابعة للاتحاد الدولي للبادل تنس والمدعومة من رابطة لاعبي البادل المحترفين. وتسهم مشاركة الرياضيات، تحت قيادة الرابطة الدولية للاعبي البادل، في تعزيز مكانة جولة بريميير بادل على جميع الأصعدة بوصفها منصةً رائدة للمنافسة على أعلى المستويات والجولة الموثوقة لدى جميع محترفي ومحترفات رياضة البادل.

ونجحت جولة بريميير بادل، التي أطلقتها شركة قطر للاستثمارات الرياضية والاتحاد الدولي للبادل تنس ورابطة لاعبي البادل المحترفين منذ أكثر من عام، في الارتقاء برياضة البادل نحو آفاق جديدة، كما وسعت نطاق ممارسة هذه الرياضة إلى العديد من المناطق الجديدة، مع إقامة فعالياتها وفق أعلى المعايير والتركيز على اللاعبين في الدرجة الأولى.

وشهدت الجولة مؤخراً اختتام منافسات بطولة OOREDOO قطر الكبرى للبادل، أولى فعاليات موسم 2023، لينتقل التركيز الآن نحو مدينة روما مع قرب الإعلان عن أماكن استضافة منافسات السيدات حال استكمال المناقشات مع شركات التسويق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "حققت رياضة البادل اليوم إنجازاً مميزاً على نطاق عالمي، إذ عملنا بكل جد منذ إطلاق جولة بريميير بادل العام الماضي لنضمن حصول اللاعبين واللاعبات على فرص المنافسة ضمن هذه الجولة العالمية. ويسرنا اليوم الإعلان عن انضمام أكثر من 110 لاعبة بادل إلى الجولة، مع توقعات بالتحاق المزيد من أبرز اللاعبات. ونفخر بمدى التقدم الذي أحرزناه من خلال مواصلة التزامنا وجهودنا للارتقاء برياضة البادل نحو آفاق جديد وتعزيز حضورها في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس بطولة بريميير بادل: "تعهدنا عند إطلاق جولة بريميير بادل منذ أكثر من عام أن نمنح الرجال والسيدات سويةً فرص المشاركة في منافسات الجولة. واليوم مع هذا الإعلان التاريخي، أفخر بالقول بأننا نجحنا في تحقيق هذا الطموح بعد ما يزيد على عامٍ واحد فقط من تاريخ تأسيس الجولة. ونتطلع اليوم لرؤية مدى النجاح والازدهار الذي تواصل رياضة البادل تحقيقه، وما تزال جولة بريميير بادل حتى الآن في مراحلها الأولى".

وقال متحدث من الرابطة الدولية للاعبي البادل: "استمرت حوارات الرابطة الدولية للاعبي البادل لأشهر، ليصوت في نهايتها غالبية اللاعبين الأعضاء لصالح اللعب ضمن منافسات جولة بريميير بادل لموسم 2023، مما قدم دعماً كبيراً للبطولة. وتسعى الرابطة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضور السيدات في رياضة البادل ومواصلة دعم منافسات الرجال. كما تمثل جولة بريميير بادل مشروعاً مذهلاً لرياضة البادل، ولا سيما بالنسبة لفئة السيدات، مع دورها الرئيسي في تعزيز حضور رياضة البادل على مستوى العالم".

وسيتمّ بث منافسات موسم جولة بريميير بادل 2023 مباشرةً في أكثر من 180 منطقة في مختلف أنحاء العالم من خلال قنوات مثل ESPN (في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك ودول الكاريبي)؛ و beIN SPORTS (في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا)؛ و Viaplay (في السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا وإستونيا ولاتفيا ولتوانيا)؛ و SuperSport (في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى)، و+ Canal (في فرنسا وبولندا وهولندا وغيرها من المناطق العالمية)، وغيرها الكثير من القنوات والمناطق.