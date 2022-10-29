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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
البادل

المنتخب القطري ينضم رسمياً إلى كأس العالم للبادل

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أكدت مصادر beIN SPORTS السبت أنّ المنتخب القطري سينضمّ رسمياً لكأس العالم للبادل التي تستضيفها دبي نهاية الشهر الجاري ليرتفع عدد فرق الرجال في البطولة إلى 17 فريقاً.

beIN SPORTS
المنتخب القطري البادل كأس العالم للبادل
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