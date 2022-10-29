المنتخب القطري ينضم رسمياً إلى كأس العالم للبادل من قبل beIN SPORTS October 29, 2022 00:03 أكدت مصادر beIN SPORTS السبت أنّ المنتخب القطري سينضمّ رسمياً لكأس العالم للبادل التي تستضيفها دبي نهاية الشهر الجاري ليرتفع عدد فرق الرجال في البطولة إلى 17 فريقاً. beIN SPORTS المنتخب القطري البادل كأس العالم للبادل السابق غالان وليبرون يعبران إلى نصف ن اقرأ التالي - آخر الأحداث October 29, 2022 00:03 المنتخب القطري ينضم رسمياً إلى كأس العالم للبادل October 28, 2022 19:18 غالان وليبرون يعبران إلى نصف نهائي بطولة نيو جيزة October 26, 2022 15:31 خسارة الثنائي المصري حسام ومرزوق في الدور الأول October 3, 2022 19:42 انفصال ثنائي البادل العالمي نافارو ودي نينو كفريق September 20, 2022 18:34 مصر تستضيف بطولة بريميير بادل للمرة الأولى September 4, 2022 12:35 تأهل مصر لكأس العالم في البادل August 16, 2022 15:41 أرقام تاريخية لبطولة ميندوسا بريميير بادل August 15, 2022 15:08 ليما وستوباتشوك يتوجان بلقب "ميندوسا بريميير بادل" August 14, 2022 10:38 ليما وستوباتشوك إلى نهائي "ميندوسا بريميير بادل" August 12, 2022 13:15 ليما وستوباشوك إلى ربع نهائي ميندوسا بريميير بادل