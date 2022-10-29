المنتخب القطري ينضم رسمياً إلى كأس العالم للبادل

من قبل beIN SPORTS October 29, 2022 00:03 أكدت مصادر beIN SPORTS السبت أنّ المنتخب القطري سينضمّ رسمياً لكأس العالم للبادل التي تستضيفها دبي نهاية الشهر الجاري ليرتفع عدد فرق الرجال في البطولة إلى 17 فريقاً.